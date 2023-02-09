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9 февраля, 05:23

Американский ветеран объяснил, за что он хочет пожать руку Путину

Американский ветеран Дрейвен заявил о желании пожать руку президенту России Путину

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что пожал бы руку президенту России Владимиру Путину при встрече с ним. Об этом он написал в "Твиттере".

"Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине", — отметил Дрейвен, таким образом ответив на вопрос бывшего пресс-секретаря лидера Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель "Что бы вы спросили, встретившись с Путиным?".

Ветеран из США призвал украинцев переходить на сторону России

Ветеран из США призвал украинцев переходить на сторону России

А ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Путин в разговорах не угрожал ни ему, ни Германии. При этом политик отметил, что во время диалогов у него и российского президента существенно отличалось видение ситуации на Украине.

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kremlin.ru

Юлия Коновалова

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