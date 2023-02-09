Американский ветеран объяснил, за что он хочет пожать руку Путину

"Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине", — отметил Дрейвен, таким образом ответив на вопрос бывшего пресс-секретаря лидера Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель "Что бы вы спросили, встретившись с Путиным?".