Американский ветеран объяснил, за что он хочет пожать руку Путину
Американский ветеран Дрейвен заявил о желании пожать руку президенту России Путину
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что пожал бы руку президенту России Владимиру Путину при встрече с ним. Об этом он написал в "Твиттере".
"Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине", — отметил Дрейвен, таким образом ответив на вопрос бывшего пресс-секретаря лидера Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель "Что бы вы спросили, встретившись с Путиным?".
А ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Путин в разговорах не угрожал ни ему, ни Германии. При этом политик отметил, что во время диалогов у него и российского президента существенно отличалось видение ситуации на Украине.