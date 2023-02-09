Россиянам за год стало дороже снять квартиру, но не в Москве
"Авито.Недвижимость": Цены на аренду жилья в России за год выросли на 25%
За год квартиры в России для долгосрочной аренды подорожали на 25%. Такие результаты приводит сервис "Авито.Недвижимость", которые есть в распоряжении Лайфа.
В среднем месячная аренда квартиры в стране в январе 2023 года стоит 25 тысяч рублей. "Однушка" или студия обойдётся в 20 тысяч рублей в месяц, "двушка" — в 29 тысяч рублей. Больше придётся заплатить за "трёшку" — 40 тысяч рублей, они же сильнее всего подорожали за прошедшие 365 дней. При этом стоимость жилья в первый месяц 2023 года не изменилась относительно декабря 2022-го, подчеркнули аналитики.
Дороже всего в январе было снимать квартиру в Москве (в среднем 55 тысяч рублей в месяц), Московской области (29 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (27 тысяч рублей). Самые дешёвые квартиры — в Волгограде, Воронеже, Перми и Челябинске (16-17 тысяч рублей). При этом сильнее всего за год подешевела аренда квартир в столице – на 21,4%. А рекордсменом по росту цены за год стал Ростов-на-Дону – в этом городе аренда квартир подорожала на 23,5%.
"В январе 2023 динамика цен на аренду начала постепенно расти. Стоит ожидать повышения стоимости к весне, когда многие уехавшие за границу и из больших городов россияне, могут начать возвращаться обратно. Тогда баланс спроса и предложения нормализуется. А цены начнут повышаться", — отметил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито.Недвижимости" Константин Каменев.
Ранее стало известно, что гражданам РФ могут позволить покрывать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из маткапитала. Сейчас россияне вправе потратить средства на покупку новой жилплощади, но многие молодые семьи не имеют этой возможности, поэтому снимают жильё. Однако законодательство не позволяет им тратить материнский капитал на оплату части этой аренды, хотя это существенно поддержало бы родителей.
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