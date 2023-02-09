Россиянам за год стало дороже снять квартиру, но не в Москве

За год квартиры в России для долгосрочной аренды подорожали на 25%. Такие результаты приводит сервис "Авито.Недвижимость", которые есть в распоряжении Лайфа.

В среднем месячная аренда квартиры в стране в январе 2023 года стоит 25 тысяч рублей. "Однушка" или студия обойдётся в 20 тысяч рублей в месяц, "двушка" — в 29 тысяч рублей. Больше придётся заплатить за "трёшку" — 40 тысяч рублей, они же сильнее всего подорожали за прошедшие 365 дней. При этом стоимость жилья в первый месяц 2023 года не изменилась относительно декабря 2022-го, подчеркнули аналитики.

Дороже всего в январе было снимать квартиру в Москве (в среднем 55 тысяч рублей в месяц), Московской области (29 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (27 тысяч рублей). Самые дешёвые квартиры — в Волгограде, Воронеже, Перми и Челябинске (16-17 тысяч рублей). При этом сильнее всего за год подешевела аренда квартир в столице – на 21,4%. А рекордсменом по росту цены за год стал Ростов-на-Дону – в этом городе аренда квартир подорожала на 23,5%.

"В январе 2023 динамика цен на аренду начала постепенно расти. Стоит ожидать повышения стоимости к весне, когда многие уехавшие за границу и из больших городов россияне, могут начать возвращаться обратно. Тогда баланс спроса и предложения нормализуется. А цены начнут повышаться", — отметил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито.Недвижимости" Константин Каменев.