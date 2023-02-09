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9 февраля, 04:42

Чемпион UFC Махачев назвал себя Хабибом 2.0

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев назвал себя новым Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит RMC Sport.

"Я думаю, что я новый Хабиб. Хабиб 2.0. Смогу ли я добиться большего успеха? Я не думаю об этом", — заявил российский спортсмен.

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Напомним, 12 февраля Махачев проведёт поединок против австралийца Александра Волкановски, этот бой станет главным на турнире UFC 284 в городе Петр (Австралия), а на его кону будет стоять чемпионский пояс в лёгком весе.

Титул чемпиона Махачев заработал 22 октября, когда "задушил" бразильца Чарльза Оливейру во втором раунде. До Махачева этот титул принадлежал Хабибу Нурмагомедову. Тот оставил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гейджи.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

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