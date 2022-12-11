Хабиб назвал имя "лучшего бойца на данный момент"

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает лучшим бойцом в мире на данный момент. По его мнению, таковым является Ислам Махачев.

"Есть люди, которые говорят хорошее, а есть кто [говорит] плохое. Не думаю, что стоит обращать на это внимание. Хотите вы этого или нет, Ислам Махачев — лучший боец в мире на данный момент", — передаёт MMA.Metaratings слова Хабиба.

Как отметил Хабиб, "за всю историю постсоветского пространства всего два человека были на вершине P4P" — Фёдор Емельяненко и он сам. Исламу Махачеву Нурмагомедов говорил, что у того "всегда есть шанс встать в один ряд" с ними. Если он победит Волкановски — станет первым номером.

Ранее Лайф писал, что Махачев согласен провести поединок с лучшим бойцом UFC Волкановски. Австралиец является чемпионом UFC в полулёгком весе и первым номером рейтинга вне зависимости от весовой категории.