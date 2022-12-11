Россиянам рассказали, чем грозит нездоровое питание в детском возрасте

Недостатки рациона в детстве, включая нехватку фруктов и овощей, повышают риск развития ожирения во взрослом возрасте. Негативно сказывается, например, избыток сахара и соли при низким потреблении кальция и железа. Об этом сообщила руководитель лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Елена Смирнова.

Она рассказала, что собранные данные говорят о проблемах с питанием школьников и дошколят в домашних условиях. Дети едят слишком мало овощей и фруктов, молочных продуктов и рыбы, при этом потребляют много сладкого и фастфуда, газированных напитков.

"Эти нарушения в сочетании с недостаточным потреблением кальция и железа могут стать факторами риска нарушения роста и развития, появления у детей избыточной массы тела и ожирения, а также других неинфекционных заболеваний во взрослой жизни", — пояснила Смирнова в интервью ТАСС.

По её словам, исследования Росстата за 2018 год показывают, что избыточной массой тела страдает 17,1% детей, а ожирением — 9,9%. По мнению эксперта, пандемия коронавируса спровоцировала развитие новых форм обучения детей, которые могут негативно влиять не только на образ жизни в целом, но и конкретно на питание. Нехватка физической активности усиливает отрицательный эффект.