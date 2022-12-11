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11 декабря, 02:18

Российский боевой самолёт в США назвали "бесценным активом"

Military Watch: Российский истребитель Су-35 — это бесценный военный актив

У России уникальный опыт применения многоцелевого истребителя Су-35, этим не может похвастаться больше ни один боевой самолёт в мире. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch, называя Су-35 "бесценным активом".

"Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолёт со времён холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА", — отмечает автор статьи.

Он рассказал читателям, что Су-35 перенял лучшие стороны у истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, который в своё время тоже не имел равных.

Су-35 — это сверхманевренный истребитель, обладающий новыми двигателями с увеличенной тягой. Он оснащён новым комплексом авионики, новой РЛС с фазированной антенной решёткой. Самолёт способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.

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Ранее Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, в ходе одного из вылетов был найден и ликвидирован украинский самолёт.

Обложка ©

Су-35. Фото © Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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