Российский боевой самолёт в США назвали "бесценным активом"

У России уникальный опыт применения многоцелевого истребителя Су-35, этим не может похвастаться больше ни один боевой самолёт в мире. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch, называя Су-35 "бесценным активом".

"Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолёт со времён холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА", — отмечает автор статьи.

Он рассказал читателям, что Су-35 перенял лучшие стороны у истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, который в своё время тоже не имел равных.

Су-35 — это сверхманевренный истребитель, обладающий новыми двигателями с увеличенной тягой. Он оснащён новым комплексом авионики, новой РЛС с фазированной антенной решёткой. Самолёт способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.