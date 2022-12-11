Картину сына Байдена выставили за четверть миллиона долларов

Одна из работ сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена, — представленная на недавно открывшейся выставке его работ в районе Сохо, похоже, нашла покупателей. Двое неизвестных готовы приобрести её за 225 тысяч долларов, пишет газета The New York Post.

Сотрудники галереи не предоставили данные о том, кем именно являются эти покупатели. Что касается самой картины, она выполнена на японской бумаге, на ней на горчично-жёлтом фоне изображены цветы. Это вторая выставка работ Байдена-младшего.

Картина Хантера Байдена. Фото © NY Post / Alec Tabak

В день открытия выставки, 9 декабря, в галерее Жоржа Бёрджеса были реализованы две картины Хантера. Сам Бёрджес говорит, что, в отличие от предыдущей, эта выставка открыта для публики. В прошлом году картины стоили от 75 до 500 тысяч долларов. Владелец галереи признался, что у него хранится несколько работ Байдена, которым уже минимум 20 лет.