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11 декабря, 01:04

"Наш мальчик": Режиссёр показал первое фото со съёмок "Джокера-2"

Тодд Филлипс опубликовал фото Хоакина Феникса со съёмок "Джокера-2"

Дан официальный старт съёмкам второй части оскароносного "Джокера". Американский кинорежиссёр Тодд Филлипс подтвердил эту новость, поделившись первым кадром с площадки. На фото актёр Хоакин Феникс в образе.

Кадр со съёмок второй части "Джокера". Фото © @toddphillips

Кадр со съёмок второй части "Джокера". Фото © @toddphillips

"День первый. Наш мальчик", — подписал Тодд Филлипс это фото на своей странице в соцсети.

На опубликованном режиссёром снимке показано, как актёра в образе бреют. Скорее всего, по сюжету это происходит в больнице Аркхем. Именно туда был доставлен персонаж Хоакина Феникса в конце первого фильма. Это подтверждает информацию о том, что съёмки сиквела будут происходить в психиатрической лечебнице.

Режиссёр "Джокера" анонсировал новый фильм с Хоакином Фениксом

Режиссёр "Джокера" анонсировал новый фильм с Хоакином Фениксом

Ранее Лайф писал, что продолжение "Джокера" с Хоакином Фениксом покажут в 2024 году. Возможно, его снимут в жанре мюзикла. Лента получила подзаголовок Folie à deux ("Безумие для двоих").

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Кадр из фильма "Джокер", 2019, реж. Тодд Филлипс

Арина Родионова

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