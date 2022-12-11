"Наш мальчик": Режиссёр показал первое фото со съёмок "Джокера-2"
Тодд Филлипс опубликовал фото Хоакина Феникса со съёмок "Джокера-2"
Дан официальный старт съёмкам второй части оскароносного "Джокера". Американский кинорежиссёр Тодд Филлипс подтвердил эту новость, поделившись первым кадром с площадки. На фото актёр Хоакин Феникс в образе.
Кадр со съёмок второй части "Джокера". Фото © @toddphillips
"День первый. Наш мальчик", — подписал Тодд Филлипс это фото на своей странице в соцсети.
На опубликованном режиссёром снимке показано, как актёра в образе бреют. Скорее всего, по сюжету это происходит в больнице Аркхем. Именно туда был доставлен персонаж Хоакина Феникса в конце первого фильма. Это подтверждает информацию о том, что съёмки сиквела будут происходить в психиатрической лечебнице.
Ранее Лайф писал, что продолжение "Джокера" с Хоакином Фениксом покажут в 2024 году. Возможно, его снимут в жанре мюзикла. Лента получила подзаголовок Folie à deux ("Безумие для двоих").
Кадр из фильма "Джокер", 2019, реж. Тодд Филлипс