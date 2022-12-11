Британия решила бороться с влиянием России в трёх регионах планеты

Великобритании необходимо не допустить распространения российского влияния в Африке, Азии и Латинской Америке. Об этом говорится в заявлении главы британского МИДа Джеймса Клеверли. Министр уточнил, что в связи с этим королевство намерено разрабатывать долгосрочные стратегии развития отношений с государствами из этих трёх регионов планеты.

"В предстоящие десятилетия ещё большая доля мировой экономики, а следовательно, и власти, будет приходиться на страны Азии, Африки и Латинской Америки. Предложение Великобритании будет основываться на их интересах и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата", — сообщил Клеверли.

Министр отметил, что Великобритания намерена продемонстрировать стратегическую стойкость и желание работать в долгосрочной перспективе. Он также призвал британскую внешнюю политику заглядывать на 10–20 лет вперёд, в завтрашний день.

В заявлении отмечается, что Клеверли выступит 12 декабря в Лондоне с первой программной речью, в ней он укажет на важность "строительства будущих партнёрств, которые укрепят принципы, правила и глобальные институты, обеспечившие беспрецедентный период относительного мира и процветания для большего числа людей, чем когда-либо в истории".

Клеверли в своей речи также обратит внимание на необходимость "создания заслуживающей доверия и надёжной альтернативы таким странам, как Россия".