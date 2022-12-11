Россиян призвали помнить о "золотых полках" в магазинах

Есть ряд хитростей, на которые идут магазины, чтобы убедить посетителей сделать покупку, а также сократить свои потери от непроданного товара. О них рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко.

Одна из этих хитростей — оформление прилавков и размещение товара на витринах таким образом, чтобы посетители не проходили мимо них. Так, например, товар с истекающим сроком годности выставляется поближе к покупателю.

"По классике мерчандайзинга, на полке или в витрине ближе к покупателю должен располагаться товар, у которого срок реализации уже истекает. Покупателю удобно взять товар с краю, а продукты с более поздним сроком годности выкладываются в середине и конце полки, максимально глубоко, чтобы потребителю неудобно было вытаскивать такой продукт. Этот приём позволяет избежать остатков просроченных товаров", — рассказала Гончаренко агентству "Прайм".

В магазинах также есть так называемые золотые полки. Они располагаются на высоте от 1,2 до 1,7 метра от пола, на уровне глаз и рук. Считается, что товары на таких полках продаются активнее всего, поэтому нередко именно туда выкладываются самые дорогие. При этом эксперт подчеркнула, что неверно рассуждать о том, что чем дальше товар на полке, тем меньше на него наценка. По её словам, для наращивания оборотов часто используются ценовые скидки, которые повышают качество импульсных покупок, а вслед за этим и оптимизацию работы с поставщиками.