Для оценки сценария нового "Аватара" хватило одного нецензурного слова

Режиссёр фильма "Аватар: Путь воды" Джеймс Кэмерон рассказал, как студия отреагировала на сценарий к новой картине этой франшизы. По его словам, рецензия была очень краткой и нецензурной. На русский её можно перевести более приличным словом "охренеть".

"Я не могу вдаваться в детали. Когда я сдал сценарий второй части, то получил от студии три страницы правок. Когда сдал третью часть, они прислали мне одну страницу правок. Когда я сдал им сценарий четвёртой части, творческий руководитель студии прислала мне письмо со словом "охренеть". Сюжет сводит с ума, в хорошем смысле", — рассказал Кэмерон изданию Collider.

По словам режиссёра, он равнялся на то, как Питер Джексон работал над "Властелином колец". Кэмерон подчеркнул, что сильно рисковал, ведь у Джексона были книги, а у него нет. Мастер отметил, что единственным способом создать картину так, будто это экранизация по книгам, было написать все сценарии и дать их прочитать актёрам.