Для оценки сценария нового "Аватара" хватило одного нецензурного слова
Кэмерон рассказал об удивлённой реакции студии на его сценарий нового "Аватара"
Режиссёр фильма "Аватар: Путь воды" Джеймс Кэмерон рассказал, как студия отреагировала на сценарий к новой картине этой франшизы. По его словам, рецензия была очень краткой и нецензурной. На русский её можно перевести более приличным словом "охренеть".
"Я не могу вдаваться в детали. Когда я сдал сценарий второй части, то получил от студии три страницы правок. Когда сдал третью часть, они прислали мне одну страницу правок. Когда я сдал им сценарий четвёртой части, творческий руководитель студии прислала мне письмо со словом "охренеть". Сюжет сводит с ума, в хорошем смысле", — рассказал Кэмерон изданию Collider.
По словам режиссёра, он равнялся на то, как Питер Джексон работал над "Властелином колец". Кэмерон подчеркнул, что сильно рисковал, ведь у Джексона были книги, а у него нет. Мастер отметил, что единственным способом создать картину так, будто это экранизация по книгам, было написать все сценарии и дать их прочитать актёрам.
Релиз фильма "Аватар: Путь воды" назначен на 16 декабря 2022 года. Ранее Лайф публиковал новый трейлер кинокартины. В ролике подчёркивается грандиозный масштаб нового приключения Джейка Салли, Нейтири и их детей. Одним из слоганов ленты стала фраза "Возвращение на Пандору". По сюжету главные герои — Салли и Нейтири — построили на Пандоре райский уголок, однако планету вновь пытаются захватить люди. Действие происходит через десять лет после событий первого фильма.
YouTube / Avatar