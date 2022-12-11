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10 декабря, 23:27

В Германии беженцев с Украины разместят в контейнерах с буквами Z

<p>Буква Z (символ СВО) на передвижном жилье для украинских беженцев. Фото © <a href="https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/50000-schutzsuchende-brauchen-eine-unterkunft-und-taeglich-kommen-100-dazu-stadt-82200532.bild.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bild</a></p>

Буква Z (символ СВО) на передвижном жилье для украинских беженцев. Фото © Bild

В Гамбурге (север Германии) беженцев с Украины решено разместить в передвижных контейнерах. Об этом пишет газета Bild, публикуя фото такого временного жилья.

На снимках видно, что на контейнерах есть рисунок с буквой Z, ставшей одним из символов российской военной спецоперации на Украине.

Издание поясняет, что причиной решения размещать беженцев в таких контейнерах стала нехватка мест в городских общежитиях и приютах. Эти блоки шесть метров в длину и два с половиной в ширину. В каждом есть кухня и ванная, к ним подведено водо- и газоснабжение. Один контейнер может вместить до шести человек.

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Ранее в Европарламенте заявили, что Германия не готова к наплыву украинских беженцев этой зимой. Приёмные центры переполнены, "муниципалитеты стонут".

Андрей Григорьев

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