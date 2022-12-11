В Германии беженцев с Украины разместят в контейнерах с буквами Z

На снимках видно , что на контейнерах есть рисунок с буквой Z, ставшей одним из символов российской военной спецоперации на Украине.

Издание поясняет, что причиной решения размещать беженцев в таких контейнерах стала нехватка мест в городских общежитиях и приютах. Эти блоки шесть метров в длину и два с половиной в ширину. В каждом есть кухня и ванная, к ним подведено водо- и газоснабжение. Один контейнер может вместить до шести человек.