В Германии беженцев с Украины разместят в контейнерах с буквами Z
Буква Z (символ СВО) на передвижном жилье для украинских беженцев. Фото © Bild
В Гамбурге (север Германии) беженцев с Украины решено разместить в передвижных контейнерах. Об этом пишет газета Bild, публикуя фото такого временного жилья.
На снимках видно, что на контейнерах есть рисунок с буквой Z, ставшей одним из символов российской военной спецоперации на Украине.
Издание поясняет, что причиной решения размещать беженцев в таких контейнерах стала нехватка мест в городских общежитиях и приютах. Эти блоки шесть метров в длину и два с половиной в ширину. В каждом есть кухня и ванная, к ним подведено водо- и газоснабжение. Один контейнер может вместить до шести человек.
Ранее в Европарламенте заявили, что Германия не готова к наплыву украинских беженцев этой зимой. Приёмные центры переполнены, "муниципалитеты стонут".