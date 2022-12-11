Пушков предупредил о последствиях "агрессивных и непродуманных" действий США

США и их союзники не смогут бесконечно избегать последствий своих агрессивных действий. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью The Hill о том, что уже невозможно остановить утечку американского оружия, поставляемого Украине.

"Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ* (также ИГИЛ*) и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что теперь к этому прибавляется "ломка" в сфере энергетики. Пока Западу удаётся амортизировать это, но, как считает Пушков, "потенциал амортизации и у него не бесконечен".

Что касается той публикации The Hill, то в ней политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен отметили, что западное оружие стало утекать с Украины в другие страны. В результате убедиться в том, что Киев не сможет использовать какой-нибудь самолёт или ракетную систему для втягивания США в конфликт с Россией, очень сложно.

Ранее постпред России Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности ООН заявил, что те страны, которые поставляют оружие Украине, столкнутся с правовыми последствиями.