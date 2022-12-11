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10 декабря, 23:00

Пушков предупредил о последствиях "агрессивных и непродуманных" действий США

США и их союзники не смогут бесконечно избегать последствий своих агрессивных действий. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью The Hill о том, что уже невозможно остановить утечку американского оружия, поставляемого Украине.

"Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ* (также ИГИЛ*) и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что теперь к этому прибавляется "ломка" в сфере энергетики. Пока Западу удаётся амортизировать это, но, как считает Пушков, "потенциал амортизации и у него не бесконечен".

Что касается той публикации The Hill, то в ней политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен отметили, что западное оружие стало утекать с Украины в другие страны. В результате убедиться в том, что Киев не сможет использовать какой-нибудь самолёт или ракетную систему для втягивания США в конфликт с Россией, очень сложно.

В ООН призвали следить за оружием, поставляемым на Украину

В ООН призвали следить за оружием, поставляемым на Украину

Ранее постпред России Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности ООН заявил, что те страны, которые поставляют оружие Украине, столкнутся с правовыми последствиями.

* Признана террористической организацией, её деятельность в России запрещена.

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Телеграм-канал Алексея Пушкова

Андрей Григорьев

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