Жители Софии ослушались запрета и провели акцию в поддержку России
Sofia Globe: В Софии прошла признанная незаконной акция в поддержку России
Акция жителей Софии в поддержку России. Обложка @ Twitter / @RobbyEspierre
Жители Софии (Болгария) провели акцию в поддержку России, несмотря на то что мероприятие не было разрешено властями, пишет Sofia Globe. Распоряжение о запрете было выдано исходя из данных, предоставленных Государственным агентством национальной безопасности.
Акция жителей Софии в поддержку России. Видео @ Twitter / @Voskhozhdeniye5
Мероприятие организовала ассоциация "Национальная гражданская инициатива за суверенитет Болгарии и других стран мира".
"Мэр столицы Болгарии Софии Йорданка Фандыкова издала распоряжение о запрете марша 10 декабря с официальным лозунгом "Мир, нейтралитет, суверенитет", но в социальных сетях представленного с лозунгом "Мы не нейтральны. Мы за Россию! Победа за нами", — пишет издание.
Позже люди собрались в Российском культурном центре, у здания которого дежурили полицейские.
Ранее в Болгарии протестующие заблокировали дорогу в храм, где находились посол России в Софии Элеонора Митрофанова, лидер партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).