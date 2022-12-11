Жители Софии ослушались запрета и провели акцию в поддержку России

Жители Софии (Болгария) провели акцию в поддержку России, несмотря на то что мероприятие не было разрешено властями, пишет Sofia Globe. Распоряжение о запрете было выдано исходя из данных, предоставленных Государственным агентством национальной безопасности.

Акция жителей Софии в поддержку России. Видео @ Twitter / @Voskhozhdeniye5

Мероприятие организовала ассоциация "Национальная гражданская инициатива за суверенитет Болгарии и других стран мира".

"Мэр столицы Болгарии Софии Йорданка Фандыкова издала распоряжение о запрете марша 10 декабря с официальным лозунгом "Мир, нейтралитет, суверенитет", но в социальных сетях представленного с лозунгом "Мы не нейтральны. Мы за Россию! Победа за нами", — пишет издание.

Позже люди собрались в Российском культурном центре, у здания которого дежурили полицейские.