В России научились легко выявлять подпольных майнеров

В России научились выявлять незаконных майнеров в жилых домах. Делают это на основе данных о росте объёма энергопотребления и по изменению профиля нагрузки. Как рассказал замглавы Минэнерго Павел Сниккарс, такой метод стали применять иркутские энергетики. Возникшие подозрения проверяет инспектор. После жильцам либо выставляют новый счёт по цене электричества для бизнеса, либо отправляют иск в суд.

Руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева рассказала газете "Известия", что известно как минимум о десяти случаях успешного взыскания с майнеров разницы в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса. Остро эта проблема встала перед Иркутскэнергосбытом в 2021 году, когда эта область превратилась в "столицу" майнинга в РФ. Если жилец, например, потребляет более 30–40% от расхода многоквартирного дома — это подпадает под подозрения, уточнила она.

Также, объяснили другие собеседники издания, часто наблюдается другой вид нарушений — неучтённое использование электроэнергии, когда присоединение к электросети происходит вовсе без разрешения.

Аналитики спрогнозировали доход российских криптовалютчиков в 2022 году в 60–80 млрд рублей, общий объём потребляемой на майнинг мощности составляет около 1,7 ГВт. Эксперты предлагают два варианта решения. Первый — урегулировать тарифы и регистрировать официально оборудование для добычи криптовалюты. Второй путь — установить такие тарифы на электроэнергию для населения в пределах социально необходимого объёма и рыночную цену при потреблении сверх этого уровня.