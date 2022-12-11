Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до десяти
Балицкий: При ракетном ударе ВСУ по Мелитополю пострадало 10 человек
Количество пострадавших из-за ракетного удара Вооружённых сил Украины по Мелитополю из ракетных систем залпового огня HIMARS возросло до 10. Такие данные привёл врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — указано в телеграм-канале Балицкого.
Идёт разбор завалов, работают команды спасателей.
Напомним, накануне на юго-западе Запорожской области, в городе Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, там прозвучало 10 громких взрывов. Первоначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine