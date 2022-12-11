Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до десяти

Количество пострадавших из-за ракетного удара Вооружённых сил Украины по Мелитополю из ракетных систем залпового огня HIMARS возросло до 10. Такие данные привёл врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.



"По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — указано в телеграм-канале Балицкого.

Идёт разбор завалов, работают команды спасателей.