Рогов: В Мелитополе два человека погибли при ударе ВСУ по базе отдыха
Вооружённые силы Украины нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе Запорожской области. По предварительным данным, два человека погибли и два пострадали. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены", — пояснил Рогов.
По его словам, пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов.
Ранее сегодня на юго-западе Запорожской области, в городе Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, там прозвучало 10 громких взрывов.
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