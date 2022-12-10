Рогов: В Мелитополе два человека погибли при ударе ВСУ по базе отдыха

Вооружённые силы Украины нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе Запорожской области. По предварительным данным, два человека погибли и два пострадали. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.