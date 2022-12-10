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Регион
Опубликовано 10 декабря 2022, 19:55
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Рогов: В Мелитополе два человека погибли при ударе ВСУ по базе отдыха

Вооружённые силы Украины нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе Запорожской области. По предварительным данным, два человека погибли и два пострадали. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены", — пояснил Рогов.

По его словам, пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов.

Над Симферополем отработали системы ПВО
Над Симферополем отработали системы ПВО

Ранее сегодня на юго-западе Запорожской области, в городе Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, там прозвучало 10 громких взрывов.

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Анатолий Симоненко
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