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10 декабря, 18:39
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Над Симферополем отработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны отработали в небе над Симферополем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Мелитополе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, прозвучало 10 громких взрывов.

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Shutterstock

Варвара Романова

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