ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 декабря 2022, 18:39
9779

Над Симферополем отработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны отработали в небе над Симферополем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле школы в Ворошиловском районе со стороны ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле школы в Ворошиловском районе со стороны ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что в Мелитополе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, прозвучало 10 громких взрывов.

BannerImage

Shutterstock

Варвара Романова
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar