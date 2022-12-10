Над Симферополем отработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны отработали в небе над Симферополем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.