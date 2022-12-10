Над Симферополем отработали системы ПВО
Системы противовоздушной обороны отработали в небе над Симферополем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме", — написал он в телеграм-канале.
Аксёнов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
Ранее Лайф рассказывал, что в Мелитополе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, прозвучало 10 громких взрывов.
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