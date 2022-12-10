Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле школы в Ворошиловском районе со стороны ВСУ

Украинские военные сегодня обстреляли школу в Ворошиловском районе Донецка. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Ворошиловского района в школе № 99 повреждены фасад и остекление", — отметил он, добавив, что в частном доме в Киевском районе пострадала кровля.