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10 декабря, 16:48

Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле школы в Ворошиловском районе со стороны ВСУ

Украинские военные сегодня обстреляли школу в Ворошиловском районе Донецка. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Ворошиловского района в школе № 99 повреждены фасад и остекление", — отметил он, добавив, что в частном доме в Киевском районе пострадала кровля.

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Ранее в ДНР сообщили о жертвах в Донецке после обстрела со стороны ВСУ 9 декабря. Украинские военные выпустили по Ворошиловскому району Донецка около двух десятков снарядов.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Никита Осипов

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