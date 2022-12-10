Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле школы в Ворошиловском районе со стороны ВСУ
Украинские военные сегодня обстреляли школу в Ворошиловском районе Донецка. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ворошиловского района в школе № 99 повреждены фасад и остекление", — отметил он, добавив, что в частном доме в Киевском районе пострадала кровля.
Ранее в ДНР сообщили о жертвах в Донецке после обстрела со стороны ВСУ 9 декабря. Украинские военные выпустили по Ворошиловскому району Донецка около двух десятков снарядов.
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ТАСС / Спринчак Валентин