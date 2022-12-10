МО РФ показало видео ударов экипажей Су-25 по бронированной технике украинских военных

Экипажи российских Су-25 нанесли ракетные удары по бронированной технике украинских военных. Об этом заявило Министерство обороны РФ в телеграм-канале. Ведомство опубликовало видео, на котором штурмовики поражают объекты противника, пролетая над кронами деревьев.

Экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по бронированной технике украинских военных. Видео © Telegram / Минобороны России

"Пилоты "Грачей" в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто. Вести огонь в таких условиях — ещё сложнее", — отметили в Минобороны.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр и выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.