МО РФ показало видео ударов экипажей Су-25 по бронированной технике украинских военных
Экипажи российских Су-25 нанесли ракетные удары по бронированной технике украинских военных. Об этом заявило Министерство обороны РФ в телеграм-канале. Ведомство опубликовало видео, на котором штурмовики поражают объекты противника, пролетая над кронами деревьев.
Экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по бронированной технике украинских военных. Видео © Telegram / Минобороны России
"Пилоты "Грачей" в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто. Вести огонь в таких условиях — ещё сложнее", — отметили в Минобороны.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр и выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.
Ранее Минобороны показало пуск ракет "Калибр" в рамках удара по военным объектам Украины. На опубликованных кадрах виден пуск как минимум трёх ракет с корабля в светлое время суток.
Telegram / Минобороны России