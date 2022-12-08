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8 декабря, 08:36

Врачи Минобороны РФ напечатали раненому солдату новое лицо на 3D-принтере

Российские врачи смогли вернуть внешность раненому солдату с помощью 3D-принтера

<p>Челюсть российского военнослужащего, раненного в ходе выполнения задач спецоперации. Фото © <a href="https://www.kp.ru/daily/27481/4689374/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Челюсть российского военнослужащего, раненного в ходе выполнения задач спецоперации. Фото © kp.ru

Российские врачи спасли жизнь военнослужащему, а теперь с помощью 3D-принтера заново собирают лицо тяжелораненому бойцу: печатают титановые кости лица. Об этом пишет kp.ru.

Российские врачи смогли вернуть внешность раненому солдату с помощью 3D-принтера. Видео © kp.ru

Военный подорвался на мине и поступил к врачам в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали взрывную травму, острое кровотечение, отрыв верхней и нижней челюсти с дефектом гортани. Казалось, эти смертельные травмы никак не излечить, однако невозможное удалось сделать крымским медикам. Они остановили кровотечение и стабилизировали состояние раненого, а после перевезли в военный госпиталь им. Н.Н. Бурденко в Москве, где к делу подключились столичные хирурги и стоматологи.

"У пациента сформировался дефект обеих челюстей, губ, дна полости рта, правой щеки и поднижнечелюстной области справа, перелом правого скулоглазничного комплекса со смещением, — рассказали в центре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии госпиталя.

Так, для восстановления нижней челюсти создали 3D-модель и напечатали её на принтере, используя в качестве материала для трансплантации берцовую кость самого пациента. Также хирурги создали имплантат в область дна глазницы, который будет поддерживать глаз. Теперь необходимо восстановить верхнюю челюсть, провести коррекцию лица и вернуть военнослужащего к нормальной социальной жизни, отметили медики.

"Благодаря профессионализму военных хирургов военнослужащий будет адаптирован в обществе, он сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика. Более того, после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании, даже сможет продолжить военную службу", — подчеркнули в Минобороны России.

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Кстати, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить возможности реабилитации для раненых военных. По его словам, в правительстве для этого будет создан специальный центр. Путин уточнил, что такую линию работы нужно выделить на уровне замгубернатора по социальным вопросам во всех регионах России, а также создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства.

Николь Вербер
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