В Петербурге откроется "Новогодняя почта" для отправки поздравлений по России и в зону СВО

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вновь заработает "Новогодняя почта", с 19 по 30 декабря каждый посетитель сможет бесплатно взять открытку и отправить её в любой российский регион. Об этом рассказала газета "Петербургский дневник", которая выступает организатором акции совместно с Почтой России.

"В прошлом году через нашу "Новогоднюю почту" было отправлено более 20 тысяч открыток и к почтовым ящикам выстраивались очереди. Мы учли этот опыт, поэтому решили расширить зону "Новогодней почты" в два раза и поставить два почтовых ящика, чтобы посетителям было удобнее. Кроме того, в этом году почта будет работать на час дольше, то есть с 17:00 до 21:00", — отметил гендиректор АО "Петроцентр" и главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Посетителям предложат авторские открытки, дизайн которых будет выбран по конкурсу среди учеников художественных школ и студентов профильных вузов. Жюри уже отобрало 30 финалистов, а завтра, 9 декабря, в группе "Друзья Петербурга" в соцсети "ВКонтакте" завершится голосование и объявят победителей. Шесть лучших рисунков напечатают на открытках, пояснили в газете.

Но главное, что все желающие смогут отправить поздравления российским военнослужащим в зону спецоперации. Акция получила название "Спасибо за год", для неё разработали отдельные открытки. В издании подчеркнули, что слова поддержки бойцам на передовую можно будет записать и на видео, для этого запустят работу медиастудии.