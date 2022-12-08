В Пушкинском музее назвали самые популярные выставки и экскурсии в 2022 году

В текущем году несколько выставок Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина пользовались особой популярностью среди гостей. В их числе "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", которая стала одной из самых востребованных экспозиций за последние 50 лет. Об этом в беседе с RT рассказала руководитель отдела по работе с посетителями музея Марина Жучкова.

"Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" вошла в топ-5 самых посещаемых выставок Пушкинского музея за последние 50 лет. Об успехе свидетельствуют не только цифры, но и тот факт, что многие посетители возвращались на выставку и второй, и третий раз, а в последние дни выставки специально приезжали прощаться с ней", — сказала она.

Популярна также выставка "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия", которую, как правило, посещают целыми семьями. По словам Жучковой, чтобы посмотреть экспозиции, в музей приходили представители нескольких поколений. А вот среди школьников большим интересом пользуются тематические экскурсии "Древний Египет", "Древняя Греция" и "Древний мир".

Специалист также рассказала, что основной аудиторией Пушкинского музея являются местные жители, в основном женщины. Посетители от 25 до 59 лет составляют 56% аудитории музея, от 60 лет — 22%, от 18 до 24 лет — 12%, а дети до 18 лет — 10%, добавила Жучкова.