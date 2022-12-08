Венгрия выступила против введения в отношении России девятого пакета санкций

Венгрия выступила против введения нового пакета европейских санкций против России. Заявление было сделано во время встречи постпредов стран ЕС, которая прошла в среду, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми", — сказал изданию неназванный чиновник.

Кроме того, Будапешт выступил против увеличения размера фонда Евросоюза, а именно из него сегодня берутся средства на поставки оружия Киеву и прочим странам.