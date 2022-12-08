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8 декабря, 07:43

Венгрия выступила против введения в отношении России девятого пакета санкций

Financial Times: Венгрия выступила против очередного пакета антироссийских санкций

Венгрия выступила против введения нового пакета европейских санкций против России. Заявление было сделано во время встречи постпредов стран ЕС, которая прошла в среду, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми", сказал изданию неназванный чиновник.

Кроме того, Будапешт выступил против увеличения размера фонда Евросоюза, а именно из него сегодня берутся средства на поставки оружия Киеву и прочим странам.

Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций

Как сообщалось ранее, девятый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор страны и операции с тремя отечественными банками. Тогда же стало известно, что в чёрный список собираются включить ещё 180 физлиц.

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Максим Плетнёв

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