Венгрия выступила против введения в отношении России девятого пакета санкций
Financial Times: Венгрия выступила против очередного пакета антироссийских санкций
Венгрия выступила против введения нового пакета европейских санкций против России. Заявление было сделано во время встречи постпредов стран ЕС, которая прошла в среду, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми", — сказал изданию неназванный чиновник.
Кроме того, Будапешт выступил против увеличения размера фонда Евросоюза, а именно из него сегодня берутся средства на поставки оружия Киеву и прочим странам.
Как сообщалось ранее, девятый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор страны и операции с тремя отечественными банками. Тогда же стало известно, что в чёрный список собираются включить ещё 180 физлиц.
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