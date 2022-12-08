ВСУ боятся разводить огонь на позициях и мучаются от холода, пишут СМИ

ВСУ опасаются разводить огонь из-за близкого расположения к позициям российских военнослужащих, в результате чего мёрзнут и страдают от холода. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Изабель Хуршудян.

"Бойцы украинского подразделения, располагающиеся вблизи Кременной, находятся так близко к российским военным, что не осмеливаются разводить огонь из-за риска раскрыть своё местоположение", — говорится в материале.

Чтобы хоть как-то согреться под открытым небом, украинские солдаты спят прямо в верхней одежде и укрываются спальными мешками. При этом ситуация на этом направлении складывается крайне тяжёлая, отмечает издание.