ВСУ боятся разводить огонь на позициях и мучаются от холода, пишут СМИ
WP: ВСУ не разводят огонь и страдают от холода из-за страха перед российской армией
ВСУ опасаются разводить огонь из-за близкого расположения к позициям российских военнослужащих, в результате чего мёрзнут и страдают от холода. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Изабель Хуршудян.
"Бойцы украинского подразделения, располагающиеся вблизи Кременной, находятся так близко к российским военным, что не осмеливаются разводить огонь из-за риска раскрыть своё местоположение", — говорится в материале.
Чтобы хоть как-то согреться под открытым небом, украинские солдаты спят прямо в верхней одежде и укрываются спальными мешками. При этом ситуация на этом направлении складывается крайне тяжёлая, отмечает издание.
Ранее Лайф уже писал, что Украина не сможет зимой вести боевые действия на том же уровне, что и летом. Как заявляли сами бойцы ВСУ, главные трудности связаны с маскировкой. Российским беспилотникам будет легче отслеживать артиллерию ВСУ и маршруты передвижения войск, чтобы наносить по ним удары. Кроме того, ожидались трудности с ведением солдатского быта.
ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov