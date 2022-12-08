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8 декабря, 07:37

ВСУ боятся разводить огонь на позициях и мучаются от холода, пишут СМИ

WP: ВСУ не разводят огонь и страдают от холода из-за страха перед российской армией

ВСУ опасаются разводить огонь из-за близкого расположения к позициям российских военнослужащих, в результате чего мёрзнут и страдают от холода. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Изабель Хуршудян.

"Бойцы украинского подразделения, располагающиеся вблизи Кременной, находятся так близко к российским военным, что не осмеливаются разводить огонь из-за риска раскрыть своё местоположение", — говорится в материале.

Чтобы хоть как-то согреться под открытым небом, украинские солдаты спят прямо в верхней одежде и укрываются спальными мешками. При этом ситуация на этом направлении складывается крайне тяжёлая, отмечает издание.

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Ранее Лайф уже писал, что Украина не сможет зимой вести боевые действия на том же уровне, что и летом. Как заявляли сами бойцы ВСУ, главные трудности связаны с маскировкой. Российским беспилотникам будет легче отслеживать артиллерию ВСУ и маршруты передвижения войск, чтобы наносить по ним удары. Кроме того, ожидались трудности с ведением солдатского быта.

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ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Николь Вербер

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