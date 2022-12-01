Грязь, холод и лишения: Как Украина теряет силы в Бахмуте Оглавление Бахмут на карте Украины Бахмут сейчас Потери Украины в 2022 году Длительное время Бахмут (Артёмовск) остаётся точкой, где идут самые ожесточённые бои. 37430 37430 Обложка © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Бахмут на карте Украины

В конце ноября побывавшие в Бахмуте (Артёмовске) американские специалисты пришли к выводу, что город постепенно превращается в братскую могилу для украинской армии. Начальник Кабульского бюро, бывший пехотинец морской пехоты Томас Гиббонс-Нефф, побывавший у линии боестолкновения, отмечает, что "ничего подобного" видеть ему ещё не доводилось. Если взглянуть на топографическую карту Бахмута, где обозначены высоты и низменности, то становится понятно, почему именно осенью украинская армия испытывает там наиболее серьёзные проблемы. Город расположен в низменности и окружён практически со всех сторон холмами. С них российская артиллерия простреливает позиционные районы в пригородах — Иванграде, Опытном и Клещеевке — и получает возможность маневрировать так, как этого требует боевая обстановка.

Фото © transphoto.org / АК (Александр)

Ключевым населённым пунктом в южных пригородах Бахмута является Курдюмовка — небольшой посёлок на холме, из которого, по некоторым данным, украинская армия была выбита 28–30 ноября. Курдюмовка имела для ВСУ ключевое значение. Через неё и соседнюю Озаряновку проходят автомобильная трасса и железнодорожная ветка, по которым снабжение получала не только Бахмутская группировка ВСУ, но и гарнизон украинской армии в соседнем Торецке. Туда украинской армии, вероятно, придётся отступать после того, как будет прорвана основная линия обороны в Бахмуте.

Бахмут сейчас

Проблема Бахмута для ВСУ заключается в том, что наступление осенней распутицы свело на нет значительную часть зарубежной военной помощи. Британские бронеавтомобили Husky TSV и Mastiff, австралийские Bushmaster и французские VAB не справляются с донецкой грязью и застревают там, где проезжает даже возрастная гусеничная техника. Из-за непонимания основных принципов, по которым проектировались эти бронеавтомобили, ВСУ попали в сложное положение: отказаться и критиковать зарубежную технику нельзя, иначе все каналы "поддержки" будут ликвидированы. Использовать бронеавтомобили по прямому назначению также не получается: машины перестают работать в грязи и превращаются в стационарную мишень для российской артиллерии.

Дефицит нормальной военной техники, способной передвигаться в любую погоду, привёл украинских военных ещё к одному испытанию. Из-за потерь в гусеничной технике и бесполезности колёсных автомобилей на бездорожье оставшиеся бронетранспортёры, как советские МТ-ЛБ, так и американские M113, начали использовать как машины поддержки. На них доставляют боеприпасы и медикаменты, а при необходимости отправляют для отражения атаки, после чего машины чаще всего списывают как боевые потери.

Нехватка техники привела к тому, что для рутинных военных задач начали применять медицинские бронетранспортёры. Это неизбежно сказалось на эвакуации раненых: большинство украинских военных в Бахмуте умирает в первые часы после получения ранения. Дефицит техники привёл к тому, что т.н. "правило золотого часа", когда солдату нужно оказать первую медицинскую помощь, нарушается. Вместо 60 минут помощь приходит в лучшем случае через 12, а чаще всего не менее чем через 24 часа. Всё это время раненые украинские военные истекают кровью. К ранениям и большим потерям в технике с сентября добавились и обильные осадки. Окопы, в которых раненые сутками ждут помощи, затапливаются водой, и защитная позиция превращается в грязное месиво из глины, грунта и окровавленных бинтов и бандажей.

Имела место и тактическая ошибка. Большая часть складов с боеприпасами ВСУ находится на севере Бахмута, а основные госпитальные комплексы — на юге. Убрать склады подальше от линии фронта Бахмутской группировке посоветовали натовские офицеры. Эти специалисты, включая приехавшего в Бахмут директора ЧВК "Моцарт" Эндрю Милберна, посоветовали украинским военным обезопасить запасы вооружений. Как только ВСУ ощутили дефицит транспорта, медицинские машины, изъятые с фронта, практически перестали забирать раненых.

Бывший командир подразделения сухопутных войск Германии Андерс Деммлер поясняет, что весь опыт, накопленный НАТО за десятилетия развития, перестал работать на Украине и Бахмут стал одной из точек, где всё пошло не по плану.

— Утеряно вооружение, гибнут офицеры, обучавшиеся в Германии и Великобритании. Украинские военные допустили много ошибок и крайне бездарно распорядились военной помощью. Всё, что НАТО поставляло на Украину, в Бахмуте оказалось просто уничтожено артиллерией и авиацией. То, что приходит на Украину из Польши, не может быть использовано по целому ряду причин. Я полагаю, в конечном счёте ВСУ будут вынуждены оставить этот город и признать поражение, как было с Мариуполем, потому что сил обороняться у них нет. Это явно не соответствует заявлениям про "третью армию Европы" Андерс Деммлер Бывший командир подразделения сухопутных войск

Потери Украины в 2022 году

30 ноября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла количество безвозвратных потерь ВСУ. По словам политика, украинская армия потеряла не менее 100 тысяч человек. Однако после обострения ситуации в Бахмуте стало ясно, что эта цифра может быть занижена. По данным исследования портала Wartears, к концу ноября 2022 года ВСУ потеряли убитыми примерно 130 тысяч человек, еще около 20 тысяч могло попасть в плен. В статистике не были учтены раненые украинские военные. Их количество, по данным из открытых источников, оценивается в 230–250 тысяч человек. Ключевой проблемой стало большое количество легкораненых, которых бросают после начала боёв. Вовремя не эвакуированные легкораненые быстро "конвертируются" в тяжелораненых или мёртвых и уже не возвращаются в строй.

По мнению бывших военнослужащих стран НАТО, в ближайшее время украинские войска в Бахмуте (а также других точках, где идут бои) будут испытывать трудности, с которыми "ВСУ не сталкивались никогда в своей истории".

— Скорее всего, произойдут следующие вещи. Сначала уровень потерь вырастет настолько, что скрывать их станет невозможно. Насколько я знаю, в Бахмуте ситуация уже близка к критической по части потерь. Украина перебрасывает туда новые подразделения, но они тут же перемалываются российской артиллерией и как бы примыкают к той толпе раненых и засыпанных грязью людей в окопах. Это не боевые единицы, это гиря на весах, потенциальные трупы. Они (ВСУ. — Прим. Лайфа) не могут с этим ничего сделать: сдача Бахмута — это медийная катастрофа, потому что украинцам сутки напролёт рассказывают о героических победах, которых нет. Но и люди в определённый момент закончатся. И это будет началом конца Андерс Деммлер Бывший командир подразделения сухопутных войск

Зарубежные военные отмечают, что Бахмут, окружённый возвышенностями со всех сторон, превратился в идеальную ловушку для ВСУ. В город стягивается всё большее количество сил, но повлиять на боевую обстановку и помешать работе российской артиллерии ни одно подразделение ВСУ не может. Патовая ситуация, в которую ВСУ угодили при обороне города, не раз обсуждалась руководством Украины, однако выработать безболезненное решение за несколько месяцев в Киеве так и не смогли.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир Есть ли смысл штурмовать Бахмут? 0 Да, но не сейчас Нет, лучше бить с дальних расстояний Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев