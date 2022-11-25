Сколько танков осталось на Украине и когда они закончатся Оглавление Какие танки воюют на Украине Сколько танков есть на Украине Симптомы дефицита железа Значительная часть боевой техники ВСУ уничтожена, однако кое-какие запасы всё же имеются. Но хватит ли этого для крупного наступления — большой вопрос. 145834 145834 Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Какие танки воюют на Украине

24 февраля украинские сухопутные войска встретили в относительно боеспособном состоянии. Перед началом специальной военной операции ВСУ располагали почти двумя тысячами танков. В эту цифру включены как строевые танки Т-64Б/БВ, Т-80 и Т-72Б, так и машины, находившиеся на базах хранения. К концу сентября общие потери в танках и бронированных машинах достигли отметки в 5153 единицы. С учётом того, что колёсные и гусеничные бронетранспортёры являются наиболее распространённым типом техники в сухопутных войсках Украины, можно предположить, что уничтожение танков происходит на полях сражений в пропорции: одна тяжёлая машина на пять зафиксированных уничтожений техники.

Необходимо понимать, что бронетанковые соединения ВСУ использовали наиболее активно лишь до лета 2022 года. После того, как перевес в пользу российских танковых войск стал очевиден, ВСУ прекратили попытки атаковать российские войска в лоб и перешли к тактике бережливого использования бронетехники. По началу эта тактика приносила плоды. Значительная часть того, что с украинской стороны называют "наступлением", проводилась исключительно верхом на лёгкой колёсной технике — бронеавтомобилей Husky TSV, Mastiff, MaxxPro, VAB и Sisu в украинских войсках было в избытке. Но ноябрь ВСУ заканчивают с дефицитом и по этому направлению. Примечательно, что для поддержки лёгких ударных групп украинская сторона уже не использует танки Т-80УД — большая часть этих машин была уничтожена в первые три месяца спецоперации России на Украине, и теперь большинство боевых операций выполняется при помощи танков Т-64БВ.

Сколько танков есть на Украине

Как отмечалось вначале, перед 24 февраля на Украине находилось порядка двух тысяч танков разных модификаций. Относительно современной считалась версия Т-64БВ — после распада СССР на Украине осталось порядка 410 таких машин в разном состоянии. Около двух сотен машин Т-64БВ были модернизированы с 2017 года и получили обновлённую оптику и двигатели. Ещё примерно сотня машин была доведена до уровня Т-64БМ "Булат", столько же на Украине оставалось и танков Т-72АВ/Б. Имелось также по 35 танков Т-80 и Т-72АМТ. Самыми многочисленными считаются танки Т-72 и Т-64. Таких машин на Украине 500 и 578 соответственно.

Танк Т-72. Фото © ТАСС / ZUMA

Однако физическое наличие этих танков не означает, что в бой их можно пустить прямо сейчас. Большинство таких машин находится на базах хранения и не может быть использовано немедленно. В СССР готовились к масштабной сухопутной войне с блоком НАТО и танки строили про запас. Тысячи машин, не проданных за рубеж, скопились в состоянии от "металлолома" до "более-менее пригодного". При этом главной сложностью на Украине стала сохранность орудий. Новые пушки для танков украинские предприятия давно не производят, а состояние тех, что стояли на открытом воздухе, таково, что первый же снаряд, загружённый в ствол, может разорваться и убить экипаж.

Важно понимать и другое — из двух-трёх машин на Украине с 2014 года собирается одна исправная. Продиктовано это всё теми же особенностями национального танкостроения — после 1991 года производство боевой техники пошло на спад, а к началу "нулевых" было прекращено. Оставшиеся в разном состоянии машины были рассредоточены по нескольким базам хранения в Артёмовске (Бахмуте), Нежине (Черниговской области), селе Вакуленчук (Житомирской области), Ярмолинцах (Хмельницкой области), на территории Николаевского 145-го ремонтно-восстановительного полка, Львовском бронетанкоремонтном заводе, а также Харьковском и Киевском ремонтных заводах. Три последних предприятия могли бы проводить текущий ремонт и восстановление танков, но оказались разрушены в ходе нанесения массированных ударов высокоточным оружием как законные военные цели.

Симптомы дефицита железа

По оценкам зарубежных специалистов, "дефицит железа" — современных боевых танков — вынудил спонсоров Украины пересмотреть свою стратегию поддержки практически моментально. После отправки всех запасов советских танков для ВСУ начали отгружать лёгкие бронеавтомобили: британские Husky TSV, французские VAB, финские Sisu и американские MaxxPro. С их помощью украинские военные пытались создавать мобильные огневые группы — небольшой отряд прорыва на лёгких БТР, к которым после "прокола" фронта должны подходить танки.

International MXT-MV. Фото © Wikipedia

Однако на определённом этапе невозможность производства современных (и сколько-нибудь боеспособных, в принципе) танков вышла боком. Вместо танковых армад из ультрасовременных машин местного производства в бой отправлялись дряхлеющие советские машины, которые расстреливались российским танками Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М с дистанций в 4-5 километров. Из-за высоких потерь в восстановленной с большим трудом технике Польша прислала Украине 240 танков T-72A/T-72M1/M1R. Машины этого типа не отличались от тех, что использовались в ВСУ, не требовали особого отношения и были исправны, что для украинской армии с 24 февраля стало определяющим обстоятельством для боевого применения.

240 польских танков в данный момент являются главной ударной силой украинской армии. Как только эти машины будут потеряны в боях или критически повреждены, украинские сухопутные войска ожидает серьёзный кризис. При этом более тысячи танков Т-72 и Т-64 всё ещё находятся на складах и базах хранения, однако их состояние, судя по всему, не позволяет использовать машины для боевых действий. Ремонт и модернизация этих танков невозможны — предприятия украинского ВПК не располагают запасами деталей и электроники, регулярно подвергаются ракетным ударам и не могут полноценно работать из-за энергодефицита, вызванного обрушением энергосистемы Украины. Прибегнуть к помощи зарубежных партнёров в восстановлении машин этого типа Украина также не может — на территории стран восточной и центральной Европы больше нет заводов, где эту технику можно было бы модернизировать. Мёртвый груз в тысячи тонн металла продолжает ржаветь на территории Украины, наказывая страну за наплевательское отношение к промышленности и достижениям СССР.

Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV Когда на Украине закончатся танки? 0 До весны В следующем году Когда сдадутся

Авторы Сергей Андреев