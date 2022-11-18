Россия может отказаться от самого смертоносного оружия на Украине Оглавление Последние новости об Украине на сегодня ТОС "Солнцепёк" — характеристики и дальность стрельбы Радиус земли Эта ракетная система активно используется на Украине. И для многих может стать неожиданностью новость о том, что её могут перестать производить. 73833 73833 Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Последние новости об Украине на сегодня

17 ноября в Сети появился ролик, на котором ВС РФ с помощью огнемётных систем "ТОС-Солнцепёк" наносят удары по месту базирования ВСУ в Артёмовске. Это показательные съёмки, демонстрирующие востребованность "Солнцепёков" в "Операции Z".

И таких видео за последние месяцы появилось немало. В конце сентября "Уралвагонзавод" досрочно передал Минобороны партию огнемётных систем "Солнцепёк".

Однако вскоре "Солнцепёк" могут заменить в войсках более современные системы. По некоторым данным, такое решение назрело давно, а его целью может быть повышение всех основных боевых характеристик, а также упрощение эксплуатации и боевого применения.

ТОС "Солнцепёк" — характеристики и дальность стрельбы

Тяжёлые огнемётные системы выполняют функции РСЗО и решают задачи огневой поддержки танковых и мотострелковых подразделений. Такое оружие используется Войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Эти системы выводят из строя легкобронированную технику, а в новых модификациях могут поражать и танки. ТОС эффективны при уничтожении живой силы противника на открытой местности и в защитных сооружениях. В некоторых случаях такие системы оказываются средством быстрого реагирования для немедленного поражения выявленного противника. Урон от ТОС велик — если от выстрела обычной РСЗО можно укрыться в окопе или в блиндаже, то от термобарической ракеты укрыться нельзя.

Принцип действия тяжёлых огнемётных систем прост: каждая из ТОС имеет пакет направляющих, которые запускают неуправляемые ракеты со специальным аэрозолем. Он представляет из себя смесь взрывчатых веществ, и при подрыве это облако поджигается специальным зарядом и детонирует, создавая объёмный взрыв с мощной ударной волной.

В отличие от обычной РСЗО, поражающее действие ТОС достигается в первую очередь не за счёт осколков и ударной волны, а за счёт высокой температуры и высокого давления. В 70-х появились ТОС-1 "Буратино", которые в свою очередь в 2001 году получили развитие в ТОС-1А "Солнцепёк".

По сравнению с "Буратино", количество направляющих на ТОС-1А уменьшилось с 30 до 24. Дальность стрельбы увеличилась с 3,5 до 6 километров. Транспортно-заряжающая машина ТОС-1А "Солнцепёк" выполнена на базе танка Т-72, тогда как у "Буратино" она размещалась на шасси крупнотоннажного грузовика.

Огнемётная система залпового огня ТОС-1А "Буратино". Фото © ТАСС / Александр Щербак

В состав ТОС-1А "Солнцепёк" входит боевая машина БМ-1 и транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т. Машина стреляет реактивными снарядами НУРС МО.1.01.04 или МО.1.01.04М. Ни "Буратино", ни "Солнцепёк" аналогов в мире не имеют.

Дальнейшее развитие огнемётная система ТОС-1А получила в ТОС-2 "Тосочка". Увеличена дальность стрельбы, по некоторым неофициальным данным — до 10–15 километров. Транспортно-заряжающая машина переставлена с гусениц на колёсное шасси "Урала-63706", что позволяет ей развивать большую скорость. Количество направляющих сокращено до 18 штук.

Страны, которые интересовались "Солнцепёком" в экспортном варианте, они предпочитают колёсное шасси. Поэтому появилась "Тосочка". Но у нас и "Грады", и "Торнадо-С" тоже на колёсах. За счёт того, что термобарические снаряды тяжёлые, там меньше направляющих, иначе шасси не выдержит Алексей Леонков Военный эксперт

Также, по некоторым данным, изменение колёсной базы было продиктовано прошлым боевым опытом, спецификой ведения боя в пустынях Сирии.

По сути, "Тосочка" — это гибрид. Её ходовая часть характерна для "Града", пусковая установка — для ТОС-1А "Солнцепёк". Усовершенствованные приборы управления огнём повышают точность, сокращают время на выработку исходных данных для ведения стрельбы Константин Сивков Военный эксперт

Радиус земли

Если говорить о перспективах ТОС-1А "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка", то "Тосочка", которую в рамках СВО впервые применили в мае, будет серийно производиться в нужных объёмах. А вот ТОС-1А "Солнцепёк" планируют модернизировать. И с определённого момента следующие "Солнцепёки" будут строиться исключительно по этому модернизированному проекту. Площадь поражения модернизированных машин должна возрасти — если сейчас "Солнцепёк" выжигает всё живое на земле в радиусе 6 километров и на площади 40 квадратных километров, то новая версия системы может оказаться вдвое эффективнее.

Реактивная система залпового огня ТОС-2 "Тосочка" и система дистанционного минирования ИСДМ (слева направо). Фото © ТАСС / Александр Щербак

Детали модернизации неизвестны, но, как отмечают специалисты, вестись она будет при ограниченных затратах и не потребует много времени. Значит — в основном конструкция "Солнцепёка" и его базовая система перестраиваться не будут. Сообщается, что будут улучшены ключевые характеристики ТОС-1А — дальность стрельбы, поражающий фактор, системы управления и защиты.

На сегодняшний день максимальная дальность полёта ракеты "Солнцепёка" НУРС МО.1.01.04 составляет 6 километров. Разработчики планируют не только увеличить этот показатель, но и нарастить убойность ракеты. В то же время необходимо увеличить точность и кучность стрельбы "Солнцепёка".

— Также ведутся работы по упрощению процесса наведения на цель и выполнения поставленной задачи. Прежде всего это увеличение площади поражения, — отмечал главный инженер АО "Омсктрансмаш" Денис Петров.

Также есть запрос на оснащение боевой машины актуальными противотанковыми средствами. По словам сотрудников предприятия-изготовителя — завода "Омсктрансмаш" — сегодня на таких системах лежит не просто задача прикрытия войск. По сути, сейчас ТОС-1А в ходе наступления наносит первый удар и только после него вперёд идут танковые и мотострелковые подразделения.

Боевая работа расчётов ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Какая дальность будет у новой версии "Солнцепёка"? 0 10 км 12 км 25 км Межконтинентальная

Авторы Сергей Андреев