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18 ноября, 01:40
29329
<p>Обложка © <a href="https://www.vitalykuzmin.net/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin</a></p>

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

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17 ноября в Сети появился ролик, на котором ВС РФ с помощью огнемётных систем "ТОС-Солнцепёк" наносят удары по месту базирования ВСУ в Артёмовске. Это показательные съёмки, демонстрирующие востребованность "Солнцепёков" в "Операции Z".

И таких видео за последние месяцы появилось немало. В конце сентября "Уралвагонзавод" досрочно передал Минобороны партию огнемётных систем "Солнцепёк".

Однако вскоре "Солнцепёк" могут заменить в войсках более современные системы. По некоторым данным, такое решение назрело давно, а его целью может быть повышение всех основных боевых характеристик, а также упрощение эксплуатации и боевого применения.

В России ведутся работы по увеличению дальности стрельбы ТОС-1А "Солнцепёк"

В России ведутся работы по увеличению дальности стрельбы ТОС-1А "Солнцепёк"

ТОС "Солнцепёк" — характеристики и дальность стрельбы

Тяжёлые огнемётные системы выполняют функции РСЗО и решают задачи огневой поддержки танковых и мотострелковых подразделений. Такое оружие используется Войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

ТОС-1 "Солнцепёк". Фото © Wikipedia / Mil.ru

ТОС-1 "Солнцепёк". Фото © Wikipedia / Mil.ru

Эти системы выводят из строя легкобронированную технику, а в новых модификациях могут поражать и танки. ТОС эффективны при уничтожении живой силы противника на открытой местности и в защитных сооружениях. В некоторых случаях такие системы оказываются средством быстрого реагирования для немедленного поражения выявленного противника. Урон от ТОС велик — если от выстрела обычной РСЗО можно укрыться в окопе или в блиндаже, то от термобарической ракеты укрыться нельзя.

Принцип действия тяжёлых огнемётных систем прост: каждая из ТОС имеет пакет направляющих, которые запускают неуправляемые ракеты со специальным аэрозолем. Он представляет из себя смесь взрывчатых веществ, и при подрыве это облако поджигается специальным зарядом и детонирует, создавая объёмный взрыв с мощной ударной волной.

В отличие от обычной РСЗО, поражающее действие ТОС достигается в первую очередь не за счёт осколков и ударной волны, а за счёт высокой температуры и высокого давления. В 70-х появились ТОС-1 "Буратино", которые в свою очередь в 2001 году получили развитие в ТОС-1А "Солнцепёк".

По сравнению с "Буратино", количество направляющих на ТОС-1А уменьшилось с 30 до 24. Дальность стрельбы увеличилась с 3,5 до 6 километров. Транспортно-заряжающая машина ТОС-1А "Солнцепёк" выполнена на базе танка Т-72, тогда как у "Буратино" она размещалась на шасси крупнотоннажного грузовика.

Огнемётная система залпового огня ТОС-1А "Буратино". Фото © ТАСС / Александр Щербак

Огнемётная система залпового огня ТОС-1А "Буратино". Фото © ТАСС / Александр Щербак

В состав ТОС-1А "Солнцепёк" входит боевая машина БМ-1 и транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т. Машина стреляет реактивными снарядами НУРС МО.1.01.04 или МО.1.01.04М. Ни "Буратино", ни "Солнцепёк" аналогов в мире не имеют.

Дальнейшее развитие огнемётная система ТОС-1А получила в ТОС-2 "Тосочка". Увеличена дальность стрельбы, по некоторым неофициальным данным — до 10–15 километров. Транспортно-заряжающая машина переставлена с гусениц на колёсное шасси "Урала-63706", что позволяет ей развивать большую скорость. Количество направляющих сокращено до 18 штук.

Страны, которые интересовались "Солнцепёком" в экспортном варианте, они предпочитают колёсное шасси. Поэтому появилась "Тосочка". Но у нас и "Грады", и "Торнадо-С" тоже на колёсах. За счёт того, что термобарические снаряды тяжёлые, там меньше направляющих, иначе шасси не выдержит

Алексей Леонков

Военный эксперт

<p>Страны, которые интересовались "Солнцепёком" в экспортном варианте, они предпочитают колёсное шасси. Поэтому появилась "Тосочка". Но у нас и "Грады", и "Торнадо-С" тоже на колёсах. За счёт того, что термобарические снаряды тяжёлые, там меньше направляющих, иначе шасси не выдержит</p>
<p>Страны, которые интересовались "Солнцепёком" в экспортном варианте, они предпочитают колёсное шасси. Поэтому появилась "Тосочка". Но у нас и "Грады", и "Торнадо-С" тоже на колёсах. За счёт того, что термобарические снаряды тяжёлые, там меньше направляющих, иначе шасси не выдержит</p>

Также, по некоторым данным, изменение колёсной базы было продиктовано прошлым боевым опытом, спецификой ведения боя в пустынях Сирии.

По сути, "Тосочка" — это гибрид. Её ходовая часть характерна для "Града", пусковая установка — для ТОС-1А "Солнцепёк". Усовершенствованные приборы управления огнём повышают точность, сокращают время на выработку исходных данных для ведения стрельбы

Константин Сивков

Военный эксперт

<p>По сути, "Тосочка" — это гибрид. Её ходовая часть характерна для "Града", пусковая установка — для ТОС-1А "Солнцепёк". Усовершенствованные приборы управления огнём повышают точность, сокращают время на выработку исходных данных для ведения стрельбы</p>
<p>По сути, "Тосочка" — это гибрид. Её ходовая часть характерна для "Града", пусковая установка — для ТОС-1А "Солнцепёк". Усовершенствованные приборы управления огнём повышают точность, сокращают время на выработку исходных данных для ведения стрельбы</p>
Бойцы из Группы Вагнера применили "Солнцепёки" под Артёмовском

Бойцы из Группы Вагнера применили "Солнцепёки" под Артёмовском

Радиус земли

Если говорить о перспективах ТОС-1А "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка", то "Тосочка", которую в рамках СВО впервые применили в мае, будет серийно производиться в нужных объёмах. А вот ТОС-1А "Солнцепёк" планируют модернизировать. И с определённого момента следующие "Солнцепёки" будут строиться исключительно по этому модернизированному проекту. Площадь поражения модернизированных машин должна возрасти — если сейчас "Солнцепёк" выжигает всё живое на земле в радиусе 6 километров и на площади 40 квадратных километров, то новая версия системы может оказаться вдвое эффективнее.

Реактивная система залпового огня ТОС-2 "Тосочка" и система дистанционного минирования ИСДМ (слева направо). Фото © ТАСС / Александр Щербак

Реактивная система залпового огня ТОС-2 "Тосочка" и система дистанционного минирования ИСДМ (слева направо). Фото © ТАСС / Александр Щербак

Детали модернизации неизвестны, но, как отмечают специалисты, вестись она будет при ограниченных затратах и не потребует много времени. Значит — в основном конструкция "Солнцепёка" и его базовая система перестраиваться не будут. Сообщается, что будут улучшены ключевые характеристики ТОС-1А — дальность стрельбы, поражающий фактор, системы управления и защиты.

На сегодняшний день максимальная дальность полёта ракеты "Солнцепёка" НУРС МО.1.01.04 составляет 6 километров. Разработчики планируют не только увеличить этот показатель, но и нарастить убойность ракеты. В то же время необходимо увеличить точность и кучность стрельбы "Солнцепёка".

— Также ведутся работы по упрощению процесса наведения на цель и выполнения поставленной задачи. Прежде всего это увеличение площади поражения, — отмечал главный инженер АО "Омсктрансмаш" Денис Петров.

Также есть запрос на оснащение боевой машины актуальными противотанковыми средствами. По словам сотрудников предприятия-изготовителя — завода "Омсктрансмаш" — сегодня на таких системах лежит не просто задача прикрытия войск. По сути, сейчас ТОС-1А в ходе наступления наносит первый удар и только после него вперёд идут танковые и мотострелковые подразделения.

Российская армия досрочно получила новую партию "Солнцепёков"

Российская армия досрочно получила новую партию "Солнцепёков"

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Боевая работа расчётов ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Какая дальность будет у новой версии "Солнцепёка"?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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