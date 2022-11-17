Бойцы из Группы Вагнера применили "Солнцепёки" под Артёмовском
По местам базирования украинских войск в Артёмовске и его пригороде бойцы Группы Вагнера применяют тяжёлые огнемётные системы. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА "Новости", видно, как работают ТОС-1 "Солнцепёк".
Бойцы "Вагнера" бьют "Солнцепёками" по местам базирования ВСУ в Артёмовске. Видео © Telegram / РИА "Новости"
"Как в Голливуде засняли", — говорит голос за кадром.
Кадры действительно очень чёткие, видно, как огнемётная система наносит удары. Известно, что "Солнцепёк" бьёт по месту базирования украинских силовиков в Артёмовске.
Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали о разгроме бригад ВСУ под Артёмовском. По словам одного из военнослужащих, Киев использует националистические батальоны для выполнения задач по штурму, а прямо над домом в посёлке Зайцево висел флаг одного из националистических батальонов.
Telegram-канал / РИА "Новости"