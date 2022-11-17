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17 ноября, 01:01
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Бойцы из Группы Вагнера применили "Солнцепёки" под Артёмовском

По местам базирования украинских войск в Артёмовске и его пригороде бойцы Группы Вагнера применяют тяжёлые огнемётные системы. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА "Новости", видно, как работают ТОС-1 "Солнцепёк".

Бойцы "Вагнера" бьют "Солнцепёками" по местам базирования ВСУ в Артёмовске. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Как в Голливуде засняли", — говорит голос за кадром.

Кадры действительно очень чёткие, видно, как огнемётная система наносит удары. Известно, что "Солнцепёк" бьёт по месту базирования украинских силовиков в Артёмовске.

Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали о разгроме бригад ВСУ под Артёмовском

Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали о разгроме бригад ВСУ под Артёмовском

Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали о разгроме бригад ВСУ под Артёмовском. По словам одного из военнослужащих, Киев использует националистические батальоны для выполнения задач по штурму, а прямо над домом в посёлке Зайцево висел флаг одного из националистических батальонов.

Обложка ©

Telegram-канал / РИА "Новости"

Арина Родионова

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