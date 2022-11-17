Бойцы из Группы Вагнера применили "Солнцепёки" под Артёмовском

По местам базирования украинских войск в Артёмовске и его пригороде бойцы Группы Вагнера применяют тяжёлые огнемётные системы. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА "Новости", видно, как работают ТОС-1 "Солнцепёк".

Бойцы "Вагнера" бьют "Солнцепёками" по местам базирования ВСУ в Артёмовске. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Как в Голливуде засняли", — говорит голос за кадром.

Кадры действительно очень чёткие, видно, как огнемётная система наносит удары. Известно, что "Солнцепёк" бьёт по месту базирования украинских силовиков в Артёмовске.