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Регион
Опубликовано 16 ноября 2022, 06:28
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Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали о разгроме бригад ВСУ под Артёмовском

Киев объединяет в одни отряды украинский спецназ и бойцов националистических формирований. Связано это с большими потерями в боях под Артёмовском, рассказали в беседе с РИА "Новости" члены "Группы Вагнера".

"Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг "Айдара" висел. Ребятки в этой чёрной форме ходили", — рассказал один из бойцов.

По его словам, Киев использует националистические батальоны для выполнения задач по штурму. Несколько таких атак "Группа Вагнера" отбила на юге Артёмовска.

Телеканал RTД выпустил документальный фильм о бойцах ЧВК "Вагнер"
Телеканал RTД выпустил документальный фильм о бойцах ЧВК "Вагнер"

Ранее Лайф рассказывал, что бойцы "Группы Вагнера" уничтожили танк ВСУ с иностранными наёмниками под Артёмовском. Как следовало из перехваченных радиопереговоров, экипаж разговаривал на английском языке. В результате бронемашину остановили огнём из гранатомёта.

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ТАСС / Станислав Красильников

Максим Плетнёв
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