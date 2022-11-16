Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали о разгроме бригад ВСУ под Артёмовском

Киев объединяет в одни отряды украинский спецназ и бойцов националистических формирований. Связано это с большими потерями в боях под Артёмовском, рассказали в беседе с РИА "Новости" члены "Группы Вагнера".

"Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг "Айдара" висел. Ребятки в этой чёрной форме ходили", — рассказал один из бойцов.

По его словам, Киев использует националистические батальоны для выполнения задач по штурму. Несколько таких атак "Группа Вагнера" отбила на юге Артёмовска.