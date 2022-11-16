Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали о разгроме бригад ВСУ под Артёмовском
Киев объединяет в одни отряды украинский спецназ и бойцов националистических формирований. Связано это с большими потерями в боях под Артёмовском, рассказали в беседе с РИА "Новости" члены "Группы Вагнера".
"Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг "Айдара" висел. Ребятки в этой чёрной форме ходили", — рассказал один из бойцов.
По его словам, Киев использует националистические батальоны для выполнения задач по штурму. Несколько таких атак "Группа Вагнера" отбила на юге Артёмовска.
Ранее Лайф рассказывал, что бойцы "Группы Вагнера" уничтожили танк ВСУ с иностранными наёмниками под Артёмовском. Как следовало из перехваченных радиопереговоров, экипаж разговаривал на английском языке. В результате бронемашину остановили огнём из гранатомёта.
ТАСС / Станислав Красильников