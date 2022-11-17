Названы условия, при которых россиянам могут пересчитать пенсию

Российским пенсионерам могут увеличить выплаты как в ходе плановых и внеплановых индексаций, так и при определённых жизненных обстоятельствах. Кому-то при этом даже не придётся писать заявление о перерасчёте, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.



В интервью "Прайму" она пояснила, что заявление не понадобится, если увеличивается стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) или размер фиксированной выплаты к пенсии. Как отметила юрист, размер ИПК работающим пенсионерам увеличивают каждый год с 1 августа с учётом страховых взносов, уплаченных работодателем и не учтённых при предыдущем перерасчёте.

"Неработающим пенсионерам уже после назначения пенсии, возможно, придётся представить в Пенсионный фонд документы об обстоятельствах, которые могут стать основанием для пересчёта. Это, например, документы о неучтённом стаже работы. ПФР пересчитает пенсию без заявления по факту поступления подтверждающих документов", — рассказала Ногайлиева.

Не придётся писать заявление о перерасчёте и пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, у которых изменилась группа инвалидности или сократилось количество иждивенцев.



Увеличение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии можно ожидать, если: поменялось число нетрудоспособных иждивенцев в семье;

пенсионер располагает новыми сведениями о дополнительном стаже за период до 01.01.2002 или имеет справку о заработке за пять лет подряд до 01.01.2002;

накоплен требуемый рабочий или страховой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях;

изменена категория получателя пенсии по случаю потери кормильца;

приобретён требуемый стаж работы в сельской местности;

пенсионер хочет учесть в страховом стаже другие периоды, которые обозначены в законе "О страховых пенсиях" (в том числе уход одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им полутора лет, прохождение военной службы по призыву, уход за инвалидом первой группы, ребёнком-инвалидом и человеком старше 80 лет).

В этих случаях, чтобы пенсию рассчитали заново, нужно подать заявление в личном кабинете на портале "Госуслуги" либо явиться лично в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Перерасчёт размера фиксированной пенсии произведут уже с 1-го числа следующего месяца, который будет следовать за тем, в который было подано заявление со всеми подтверждающими документами.