Депутат Нилов предложил разрешить ветеранам боевых действий досрочно выходить на пенсию

Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил разрешить ветеранам боевых действий досрочно выходить на пенсию. Он подготовил законопроект о внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О страховых пенсиях". Его должны направить в нижнюю палату парламента сегодня.

В документе депутат указал, что выплаты для данной категории граждан стоит назначать на пять лет раньше. Однако это возможно, если люди имеют страховой стаж не меньше 15 лет.

"Таким образом, представляется справедливым и обоснованным закрепить в Федеральном законе № 400-ФЗ право, предполагающее назначение ветеранам боевых действий страховой пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. Также предлагается уменьшить размер страхового стажа, необходимого для права на досрочное назначение страховой пенсии, в отношении инвалидов военной травмы", — приводит RT слова из пояснительной записки к законопроекту.

Депутат отметил, что сейчас право на досрочное назначение страховой пенсии есть у инвалидов, которые получили военную травму. Речь идёт о мужчинах в возрасте от 55 лет и женщинах, достигших 50 лет. На данный момент они должны иметь страховой стаж не меньше 25 и 20 лет соответственно.