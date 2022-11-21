Куда пропали польские танки PT-91 Twardy, переданные Украине Оглавление Танк PT-91 Twardy, или Чем занимаются сухопутные войска Отличия человека от животного Какие танки использует Украина Отыскать эти машины не получается даже у инспекторов, которых Польша направила на Украину для специального расследования. 50440 50440 Учения НАТО в Латвии. Фото © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Танк PT-91 Twardy, или Чем занимаются сухопутные войска

В конце июля украинские СМИ сообщили о прибытии в страну первой партии польских танков PT-91 Twardy. Всего на Украину должно было поступить порядка 200 машин, однако практически сразу после пересечения границы танки "растворились" в неизвестном направлении. Уровень секретности, окутавший поставку этих машин, объясняется просто: в июле 2022 года украинская армия несла крупные потери и испытывала серьёзный дефицит в бронетехнике. PT-91 должны были заменить в Сухопутных войсках Украины машины, потерянные в боях за первые полгода российской спецоперации.

Наиболее серьёзные потери понесли 1-я отдельная Северская бригада в Чернигове и 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко. Эти формирования были вооружены несколькими типами советских танков: Т-72Б, Т-80 и Т-64БВ. Точные потери мотострелковых и танковых бригад ВСУ станут известны уже после завершения СВО на Украине, однако только два подразделения, упомянутые выше, потеряли до 80% техники как в боях, так и вследствие невозможности ремонта. Оперативно заменить огромное количество советских танков на Украине в состоянии только одна страна — Россия. Взять много машин советского типа, знакомых украинским танкистам, фактически было негде. Ограниченные поставки танков производили Чехия и Болгария, однако этого было недостаточно для организации сколь-нибудь интенсивного сопротивления.

Договорённость с Польшей о поставке танков PT-91 Twardy должна была избавить ВСУ от чудовищного дефицита техники. Сами танки PT-91 при этом представляли собой хорошо знакомые украинским танкистам машины Т-72М1, пусть и серьёзно доработанные. Танки, производство которых началось на заводе "Бумар-Лабенды" ещё в 1993 году, оснащались четырьмя сотнями блоков динамической защиты ERAWA, они должны были уберечь PT-91 Twardy от кумулятивных боеприпасов.

Отличия человека от животного

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С точки зрения военной науки поставка PT-91 из Польши на Украину была широким жестом. Всего на польских заводах было построено 232 таких танка. Помимо динамической защиты каждый из них оснащался дизельным двигателем PZL-Wola S-12U мощностью 850 л.с. и системой управления огнём СКО-1М "Драва", позволяющей вести стрельбу даже ночью благодаря встроенному тепловизору. От ранних танков Т-72 эти машины отличались как человек от животного — строение железного "организма" схожее, но перспективы и возможности совершенно разные.

Однако поставка первой партии PT-91 по неясным причинам была разделена на две части. Из 37 машин лишь 12 попали на передовую сразу и были впервые применены ВСУ во время боёв в Харьковской области. Но уже к сентябрю ситуация с польскими танками для ВСУ стала критической: большинство машин, используемых в боевых действиях, либо подорвалось на минах, либо было уничтожено российской артиллерией или авиацией. В сентябре из 12 фронтовых PT-91 функционировали лишь три машины, которые ВСУ старались либо не применять вообще, либо применять крайне ограниченно. После активных артиллерийских дуэлей на юге страны в июле – сентябре 2022 года ВСУ потеряли ещё порядка 15–17 танков PT-91, и с тех пор активное использование машин этого типа на фронте практически не фиксируется.

Какие танки использует Украина

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Неувязки, сопровождающие поставки польских PT-91 Twardy на Украину, наталкивают на мысль, что польские военные, вероятно, обманули руководство Украины или скрыли часть информации о реальных боевых возможностях PT-91. На родине, в Польше, эти машины эксплуатировались в 16-й Поморской механизированной дивизии (три батальона), 12-й Щецинской и 21-й механизированных дивизиях. Эти соединения регулярно проводят учения, и, судя по всему, дефицита танков PT-91 в польских войсках нет.

Бывший командир механизированного батальона Войска Польского Анджей Сташек в беседе с Лайфом заявил, что, вероятнее всего, речь идёт о поставке батальонного комплекта танков PT-91.

Польша рассчитывала на крупные поставки танков Leopard-2 из Германии взамен отгруженных PT-91. Однако Германия отказалась возмещать машины в том же количестве, поэтому часть танков для Украины развернули прямо на границе. В результате ВСУ получили только 10% танков от того количества, что им было обещано. Польша наивно понадеялась на то, что Германия оплатит эти поставки из своего кармана, но нет. Все поставки танков Leopard-2 давно просчитаны и известны, взять больше было просто неоткуда Анджей Сташек Бывший командир механизированного батальона Войска Польского

Разворот почти сотни польских PT-91 на границе перед отправкой на Украину был связан с тем, что в Германии нет технической (и физической) возможности производить танки Leopard-2 для кого бы то ни было, включая Польшу. Всего на территории ФРГ хранится порядка 400 танков Leopard-2, которые, по словам Сташека, Польша могла потребовать передать из наличия немецкой армии. Получив отказ, поляки передумали давать Украине все танки PT-91 и кулуарно отозвали своё согласие поддерживать ВСУ танками.

По словам собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, в данный момент ВСУ используют в боевых действиях только пять танков PT-91 Twardy. Одна машина недавно была потеряна в районе Авдеевки, две находятся на Купянском направлении, ещё две отбуксированы под Николаев после встречи с российской авиацией. Ещё пять танков, по некоторым данным, могут храниться в резерве с целью дальнейшей перепродажи "неизвестному зарубежному заказчику", поэтому есть основания считать, что польских PT-91 на Украине практически нет и серьёзного вклада в боевую работу эти машины не внесут. Основу парка ВСУ в данный момент составляют старые Т-72Б и Т-64БВ, а также польские T-72M1R, уступающие по своим боевым возможностям российским Т-80БВМ, Т-90 и Т-72Б3/Б3М.

Авторы Сергей Андреев