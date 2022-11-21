ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Куда пропали польские танки PT-91 Twardy, переданные Украине

Оглавление
Танк PT-91 Twardy, или Чем занимаются сухопутные войска
Отличия человека от животного
Какие танки использует Украина

Отыскать эти машины не получается даже у инспекторов, которых Польша направила на Украину для специального расследования.

Опубликовано 21 ноября 2022, 01:40
50440
Учения НАТО в Латвии. Фото © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Учения НАТО в Латвии. Фото © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Танк PT-91 Twardy, или Чем занимаются сухопутные войска

В конце июля украинские СМИ сообщили о прибытии в страну первой партии польских танков PT-91 Twardy. Всего на Украину должно было поступить порядка 200 машин, однако практически сразу после пересечения границы танки "растворились" в неизвестном направлении. Уровень секретности, окутавший поставку этих машин, объясняется просто: в июле 2022 года украинская армия несла крупные потери и испытывала серьёзный дефицит в бронетехнике. PT-91 должны были заменить в Сухопутных войсках Украины машины, потерянные в боях за первые полгода российской спецоперации.

Наиболее серьёзные потери понесли 1-я отдельная Северская бригада в Чернигове и 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко. Эти формирования были вооружены несколькими типами советских танков: Т-72Б, Т-80 и Т-64БВ. Точные потери мотострелковых и танковых бригад ВСУ станут известны уже после завершения СВО на Украине, однако только два подразделения, упомянутые выше, потеряли до 80% техники как в боях, так и вследствие невозможности ремонта. Оперативно заменить огромное количество советских танков на Украине в состоянии только одна страна — Россия. Взять много машин советского типа, знакомых украинским танкистам, фактически было негде. Ограниченные поставки танков производили Чехия и Болгария, однако этого было недостаточно для организации сколь-нибудь интенсивного сопротивления.

PT-91. Фото © Tanks-encyclopedia.com

PT-91. Фото © Tanks-encyclopedia.com

Договорённость с Польшей о поставке танков PT-91 Twardy должна была избавить ВСУ от чудовищного дефицита техники. Сами танки PT-91 при этом представляли собой хорошо знакомые украинским танкистам машины Т-72М1, пусть и серьёзно доработанные. Танки, производство которых началось на заводе "Бумар-Лабенды" ещё в 1993 году, оснащались четырьмя сотнями блоков динамической защиты ERAWA, они должны были уберечь PT-91 Twardy от кумулятивных боеприпасов.

Зачем российским танкам микрочипы из стиральных машин
Зачем российским танкам микрочипы из стиральных машин

Отличия человека от животного

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

С точки зрения военной науки поставка PT-91 из Польши на Украину была широким жестом. Всего на польских заводах было построено 232 таких танка. Помимо динамической защиты каждый из них оснащался дизельным двигателем PZL-Wola S-12U мощностью 850 л.с. и системой управления огнём СКО-1М "Драва", позволяющей вести стрельбу даже ночью благодаря встроенному тепловизору. От ранних танков Т-72 эти машины отличались как человек от животного — строение железного "организма" схожее, но перспективы и возможности совершенно разные.

Однако поставка первой партии PT-91 по неясным причинам была разделена на две части. Из 37 машин лишь 12 попали на передовую сразу и были впервые применены ВСУ во время боёв в Харьковской области. Но уже к сентябрю ситуация с польскими танками для ВСУ стала критической: большинство машин, используемых в боевых действиях, либо подорвалось на минах, либо было уничтожено российской артиллерией или авиацией. В сентябре из 12 фронтовых PT-91 функционировали лишь три машины, которые ВСУ старались либо не применять вообще, либо применять крайне ограниченно. После активных артиллерийских дуэлей на юге страны в июле – сентябре 2022 года ВСУ потеряли ещё порядка 15–17 танков PT-91, и с тех пор активное использование машин этого типа на фронте практически не фиксируется.

Почему Киев внезапно отказался от американских ПТРК "Джавелин"
Почему Киев внезапно отказался от американских ПТРК "Джавелин"

Какие танки использует Украина

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Неувязки, сопровождающие поставки польских PT-91 Twardy на Украину, наталкивают на мысль, что польские военные, вероятно, обманули руководство Украины или скрыли часть информации о реальных боевых возможностях PT-91. На родине, в Польше, эти машины эксплуатировались в 16-й Поморской механизированной дивизии (три батальона), 12-й Щецинской и 21-й механизированных дивизиях. Эти соединения регулярно проводят учения, и, судя по всему, дефицита танков PT-91 в польских войсках нет.

Бывший командир механизированного батальона Войска Польского Анджей Сташек в беседе с Лайфом заявил, что, вероятнее всего, речь идёт о поставке батальонного комплекта танков PT-91.

Польша рассчитывала на крупные поставки танков Leopard-2 из Германии взамен отгруженных PT-91. Однако Германия отказалась возмещать машины в том же количестве, поэтому часть танков для Украины развернули прямо на границе. В результате ВСУ получили только 10% танков от того количества, что им было обещано. Польша наивно понадеялась на то, что Германия оплатит эти поставки из своего кармана, но нет. Все поставки танков Leopard-2 давно просчитаны и известны, взять больше было просто неоткуда

Анджей Сташек

Бывший командир механизированного батальона Войска Польского

Разворот почти сотни польских PT-91 на границе перед отправкой на Украину был связан с тем, что в Германии нет технической (и физической) возможности производить танки Leopard-2 для кого бы то ни было, включая Польшу. Всего на территории ФРГ хранится порядка 400 танков Leopard-2, которые, по словам Сташека, Польша могла потребовать передать из наличия немецкой армии. Получив отказ, поляки передумали давать Украине все танки PT-91 и кулуарно отозвали своё согласие поддерживать ВСУ танками.

По словам собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, в данный момент ВСУ используют в боевых действиях только пять танков PT-91 Twardy. Одна машина недавно была потеряна в районе Авдеевки, две находятся на Купянском направлении, ещё две отбуксированы под Николаев после встречи с российской авиацией. Ещё пять танков, по некоторым данным, могут храниться в резерве с целью дальнейшей перепродажи "неизвестному зарубежному заказчику", поэтому есть основания считать, что польских PT-91 на Украине практически нет и серьёзного вклада в боевую работу эти машины не внесут. Основу парка ВСУ в данный момент составляют старые Т-72Б и Т-64БВ, а также польские T-72M1R, уступающие по своим боевым возможностям российским Т-80БВМ, Т-90 и Т-72Б3/Б3М.

Россия может отказаться от самого смертоносного оружия на Украине
Россия может отказаться от самого смертоносного оружия на Украине
BannerImage
Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!