Почему Киев внезапно отказался от американских ПТРК "Джавелин" Оглавление "Джавелин" против танка Сколько на Украине "Джавелинов" Характеристики и дальность стрельбы ПТРК "Джавелин" Западные и украинские СМИ подробно освещали поставки "Джавелинов" ВСУ в начале "Операции Z". Но сейчас про них почти ни слова, и на то есть веские причины. 75239 75239 Обложка © ТАСС / Zuma

"Джавелин" против танка

В конце октября китайский портал Sohu опубликовал свою оценку реальной боевой эффективности американских ПТРК "Джавелин" — одной из систем вооружений, ранее активно поставляемых ВСУ странами НАТО.

Китайские эксперты пришли к выводу, что при той боевой тактике, которую используют ВСУ, американские противотанковые комплексы почти никак себя не проявили. Ранее, ещё в апреле, в Сети появилось признание наёмника Мануса Маккэффери о том, что "Джавелины" бесполезны в бою с ВС РФ и что выяснение этой простой истины стоило его подразделению нескольких оторванных конечностей.

В декабре прошлого года портал Sohu также писал, что украинские военные не смогли попасть из "Джавелина" по мишени во время учений и сделали вывод о слабом уровне подготовки ВСУ. Так чья же вина в десакрализации американских ПТРК: ВСУ, Lockheed Martin или Пентагона?

Сколько на Украине "Джавелинов"

Военная помощь из США в Киеве. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Пик поставок ПТРК "Джавелин" пришёлся на март – апрель 2022 года. По состоянию на конец апреля Киев получил 7,1 тысячи этих противотанковых ракетных комплексов. По данным Кильского института мировой экономики, которые охватывают период с 24 января по 7 июня, только США прислали Киеву две тысячи ПТРК "Джавелин", а массовыми поставками этих вооружений занимались многие западные страны.

Весной – летом 2022-го на Украине вспыхнула "джавелиномания". В честь ПТРК украинских новорождённых стали называть Ян-Джавелин и Аделина-Джавелина, на стенах домов рисовали "иконы" со "святой Джавелиной". Но то ли вера украинцев оказалась не так прочна, то ли дело в более материальных причинах.

Одной из проверок на прочность для американского противотанкового комплекса стала битва за Мариуполь. Бои за этот город шли с 24 февраля по 20 мая 2022 года. Осада города и комбината "Азовсталь" завершилась сдачей в плен бойцов ВСУ и боевиков националистических формирований. В апреле почти в полном составе попали в плен бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В начале мая в Сети было опубликовано видео с показаниями пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка.

Он признался, что комплекс "Джавелин" оказался бесполезен в городских боях, поскольку наведению ракеты на цель постоянно "что-то мешает". По словам Баранюка, украинские военные так и не смогли сделать ни одного пуска по танкам в Мариуполе. При этом несколько ПТРК солдаты сломали, пока несли из машины до своих позиций в жилых домах.

Офицер раскритиковал качество сборки "Джавелинов", а также неумение ВСУ обращаться с этим оружием. Он посетовал, что солдаты не знают английского, не могут прочитать инструкцию к оружию, к тому же им никто не объяснил, как пользоваться этим ПТРК.

Характеристики и дальность стрельбы ПТРК "Джавелин"

Фото © Wikipedia

В июне американский аналитик Алекс Хортон писал, что украинские военные роняют дорогостоящую электронику и ракеты, хранят "Джавелины" в сырых помещениях, разбивают оптику прицельных контейнеров (CLU) при транспортировке, что исключает не только немедленное боевое применение ПТРК, но и его включение как таковое.

Чаще всего ВСУ предпочитали использовать советские и другие ПТРК. В публикации The New York Times сержант Дмитрий Писанка сравнил ситуацию с "использованием обычных телефонов, несмотря на наличие iPhone 13". Особенно не понравилось украинским военным то, что в случае разрядки батарей комплекс становится небоеспособным, а значит, тренироваться перед боем нельзя. При этом программы обучения по использованию "Джавелинов" пока можно пройти лишь за рубежом, а большинство из них приостановлены.

Известно, что солдаты ВСУ даже пытались найти в инструкциях к "Джавелинам" номер техподдержки, по которому можно было бы связаться с кол-центром и устранить причину на месте. Некоторые пытались посмотреть видеоинструкцию к ПТРК на "Ютубе", но на эффективности стрельбы это никак не сказалось.

В октябре по Сети разошёлся рассказ некоего старшего сержанта с позывным Беслан о том, что "Джавелины" взрываются в руках у солдат ВСУ, а некоторым и вовсе "отрывает голову". Самое интересное, что Запад изначально учитывал, что ВСУ не смогут освоить последние модификации "Джавелина", поэтому прислал им первые версии — FGM-148A, разработанные ещё в конце 1980-х и принятые на вооружение в 1996 году. Притом что даже проамериканским повстанцам в Ливии США отправляли более современную шестую версию FGM-148F 2019 года.

Военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков назвал основные причины, почему "Джавелины" так и не оправдали возложенных на них надежд.

Это сложный противотанковый комплекс. Эффективный при определённых обстоятельствах, но для его боевого применения нужно выполнить ряд процедур. Кто может этим заниматься? Только квалифицированная и подготовленная армия, а не такая, как украинская Константин Сивков Военный эксперт

Если говорить о "Джавелинах" в контексте спецоперации, можно сделать вывод, что в ходе боёв вскрылось большое количество нюансов, которые разработчики не учли.

Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, прекращение поставок в тех объёмах, которые обещал Байден: по десять "Джавелинов" на один танк. Второе — показатель их работы. Часть "Джавелинов" оказалась в нерабочем состоянии, часть показала себя малоэффективной против бронетанковой техники. По легкобронированной технике они попадали, но американские военные эксперты критиковали ВСУ, что они используют не по назначению такой дорогой ресурс Алексей Леонков Военный эксперт

По его словам, дело также в том, что на восполнение того количества "Джавелинов", что было отправлено на Украину, понадобится два-три года. И об этом говорили ранее американские специалисты.

Есть ещё один фактор, который никогда не назывался. Дело в том, что американцы недавно провели испытания своих "Джавелинов" и получили некую статистическую картину их боевого применения. И, наверное, сделают определённые выводы. Конечно, их будут производить, но это будут совершенно другие "Джавелины". Я думаю, они внесут там определённого рода коррективы, чтобы эти ПТРК могли бороться с активной динамической защитой российских основных боевых танков Алексей Леонков Военный эксперт

После первых слухов о проблемах американского оружия появился комментарий Джо Байдена. Президент США посетил завод Lockheed в Алабаме, где производят ракеты "Джавелин", и выяснил, что для производства ПТРК сейчас не хватает специальных чипов. При этом "полупроводниковое голодание" касается не только "Джавелинов", но и других систем вооружений. Притом что ещё недавно Запад распространял новость о россиянах, выковыривающих чипы для ракет из стиральных машин.

Доля высокоточного противотанкового оружия в ВСУ неуклонно снижается. Если раньше диверсионные группы использовали это оружие как для пропаганды, так и для боевых действий, то теперь оружия не хватает даже для публичного пиара американской военной помощи.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Почему ВСУ перестали пользоваться "Джавелинами"? 0 Закончились Половину сломали, остальное потеряли (продали) Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев