ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в госизмене

В ФСБ пояснили, что один из задержанных был завербован СБУ ещё в 2016 году. С началом спецоперации России на Украине он передавал иностранной спецслужбе данные о месте расположения объектов Минобороны РФ за денежное вознаграждение. А летом этого года мужчина по заданию украинских кураторов привлёк к преступной деятельности знакомого, также проживавшего в Севастополе. Последний, по данным следствия, собирал и передавал через WhatsApp иностранной спецслужбе информацию об объектах ФСБ России.