ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Севастополя, их подозревают в шпионаже в пользу СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины", — уточнили в ведомстве.
В ФСБ пояснили, что один из задержанных был завербован СБУ ещё в 2016 году. С началом спецоперации России на Украине он передавал иностранной спецслужбе данные о месте расположения объектов Минобороны РФ за денежное вознаграждение. А летом этого года мужчина по заданию украинских кураторов привлёк к преступной деятельности знакомого, также проживавшего в Севастополе. Последний, по данным следствия, собирал и передавал через WhatsApp иностранной спецслужбе информацию об объектах ФСБ России.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ России задержали девятерых диверсантов Службы безопасности Украины, которые готовили теракты против Администрации Херсонской области.
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