Военные медики украинской армии пребывают в паническом состоянии из-за участившихся случаев психозов, а также поражений печени, которые фиксируются в рядах ВСУ. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, медики не справляются с такой нагрузкой и просят помощи у волонтёров. К тому же отправить заболевших бойцов в больницы нет возможности.

"Украинские военные медики, находящиеся в зоне конфликта, начали бить тревогу и просить помощи у волонтёров. Помимо огромного количества пациентов с минно-взрывными травмами, им всё больше стало поступать военнослужащих с психозами, токсическим поражением печени и почек", — сообщил ТАСС офицер НМ ЛНР.