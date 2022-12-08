В рядах ВСУ участились случаи психозов и поражения печени, заявили в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: В ВСУ участились случаи психозов и токсических поражений печени
Военные медики украинской армии пребывают в паническом состоянии из-за участившихся случаев психозов, а также поражений печени, которые фиксируются в рядах ВСУ. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, медики не справляются с такой нагрузкой и просят помощи у волонтёров. К тому же отправить заболевших бойцов в больницы нет возможности.
"Украинские военные медики, находящиеся в зоне конфликта, начали бить тревогу и просить помощи у волонтёров. Помимо огромного количества пациентов с минно-взрывными травмами, им всё больше стало поступать военнослужащих с психозами, токсическим поражением печени и почек", — сообщил ТАСС офицер НМ ЛНР.
Ранее стало известно, что ротно-тактическая группа ВСУ предприняла очередную неудачную попытку наступления на Сватовском участке фронта в Донбассе и в результате попала под огонь своей же артиллерии. По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, командир данной группы ВСУ "практически подставил личный состав под удар украинских войск".
ТАСС / ЕРА / MARKIIAN LYSEIKO