Артиллерия ВСУ накрыла свою же пехоту при попытке прорыва в Донбассе
Марочко: Артиллерия ВСУ накрыла свою же пехоту при попытке прорыва в Донбассе
Ротно-тактическая группа ВСУ предприняла очередную неудачную попытку наступления на Сватовском участке фронта в Донбассе и в результате попала под огонь своей же артиллерии. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"При очередной попытке вооружённых формирований Украины прорвать нашу линию обороны на Сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии", — сообщил Марочко.
По его мнению, такое могло произойти по целому ряду причин. Например, из-за несогласованности действий с артиллерийскими подразделениями или из-за проблем со связью. Марочко подчеркнул, что командир данной группы ВСУ "практически подставил личный состав под удар украинских войск". Часть подразделения, а также техники противника была уничтожена, оставшиеся солдаты вернулись на исходные позиции, добавил он.
Ранее стало известно, что украинские военные снова начали расстреливать собственных бойцов в случае неповиновения приказам командиров на фронте. По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, случаи расстрелов были зафиксированы в прифронтовых районах. Информацию об этом он получил с Артёмовского, Северского, Кременского и Сватовского направлений, где идут активные боевые действия.
ТАСС / Станислав Красильников