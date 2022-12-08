Артиллерия ВСУ накрыла свою же пехоту при попытке прорыва в Донбассе

Ротно-тактическая группа ВСУ предприняла очередную неудачную попытку наступления на Сватовском участке фронта в Донбассе и в результате попала под огонь своей же артиллерии. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"При очередной попытке вооружённых формирований Украины прорвать нашу линию обороны на Сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии", — сообщил Марочко.

По его мнению, такое могло произойти по целому ряду причин. Например, из-за несогласованности действий с артиллерийскими подразделениями или из-за проблем со связью. Марочко подчеркнул, что командир данной группы ВСУ "практически подставил личный состав под удар украинских войск". Часть подразделения, а также техники противника была уничтожена, оставшиеся солдаты вернулись на исходные позиции, добавил он.