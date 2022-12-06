ВСУ снова расстреливают военных за неповиновение приказам, сообщили в ЛНР

Украинские военные снова начали расстреливать собственных бойцов в случае неповиновения приказам командиров на фронте, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В Вооружённых формированиях Украины возобновлена практика казни своих военнослужащих за неподчинение приказам, — приводит его слова РИА "Новости".

Марочко уточнил, что случаи расстрелов были зафиксированы в прифронтовых районах, а также добавил, что информацию об этом он получил с Артёмовского, Северского, Кременского и Сватовского направлений, где идут активные боевые действия.