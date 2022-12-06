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6 декабря, 07:17

ВСУ снова расстреливают военных за неповиновение приказам, сообщили в ЛНР

Марочко: ВСУ вернули практику расстрелов военных за неповиновение приказам

Украинские военные снова начали расстреливать собственных бойцов в случае неповиновения приказам командиров на фронте, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В Вооружённых формированиях Украины возобновлена практика казни своих военнослужащих за неподчинение приказам, — приводит его слова РИА "Новости".

Марочко уточнил, что случаи расстрелов были зафиксированы в прифронтовых районах, а также добавил, что информацию об этом он получил с Артёмовского, Северского, Кременского и Сватовского направлений, где идут активные боевые действия.

В ЛНР сообщили о переброске группировок ВСУ с иностранными наёмниками под Кременную

В ЛНР сообщили о переброске группировок ВСУ с иностранными наёмниками под Кременную

А вчера Лайф писал, что Вооружённые силы Украины потеряли более 60 бойцов на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, две ротные тактические группы ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики.

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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Николь Вербер

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