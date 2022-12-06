ВСУ снова расстреливают военных за неповиновение приказам, сообщили в ЛНР
Марочко: ВСУ вернули практику расстрелов военных за неповиновение приказам
Украинские военные снова начали расстреливать собственных бойцов в случае неповиновения приказам командиров на фронте, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В Вооружённых формированиях Украины возобновлена практика казни своих военнослужащих за неподчинение приказам, — приводит его слова РИА "Новости".
Марочко уточнил, что случаи расстрелов были зафиксированы в прифронтовых районах, а также добавил, что информацию об этом он получил с Артёмовского, Северского, Кременского и Сватовского направлений, где идут активные боевые действия.
А вчера Лайф писал, что Вооружённые силы Украины потеряли более 60 бойцов на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, две ротные тактические группы ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth