ВСУ за сутки потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы Украины потеряли более 60 бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", — сказал он.
По словам Конашенкова, две ротные тактические группы ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. Вместе с тем в округе села Райгородок в ЛНР российские силовики уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.
Ранее сообщалось, что российские войска отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. По словам представителя ведомства Конашенкова, ВС РФ уничтожили до 30 украинских бойцов, а также две боевые машины пехоты и три пикапа.
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