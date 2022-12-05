ВСУ за сутки потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы Украины потеряли более 60 бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", — сказал он.

По словам Конашенкова, две ротные тактические группы ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. Вместе с тем в округе села Райгородок в ЛНР российские силовики уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.