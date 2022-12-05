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5 декабря, 09:41

ВСУ за сутки потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы Украины потеряли более 60 бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", — сказал он.

По словам Конашенкова, две ротные тактические группы ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской Народной республики. Вместе с тем в округе села Райгородок в ЛНР российские силовики уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.

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Ранее сообщалось, что российские войска отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении. По словам представителя ведомства Конашенкова, ВС РФ уничтожили до 30 украинских бойцов, а также две боевые машины пехоты и три пикапа.

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Светлана Оперук

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