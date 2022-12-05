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5 декабря, 09:28

Российские войска отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении российские войска отбили атаку ВСУ и отбросили подразделения противника на исходные позиции. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции", — отметил он.

По словам представителя ведомства, российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ, а также две боевые машины пехоты и три пикапа.

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Ранее Лайф писал о том, что российские военнослужащие уничтожили две станции контрбатарейной борьбы производства США в ДНР, а также склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков

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