Российские войска отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении российские войска отбили атаку ВСУ и отбросили подразделения противника на исходные позиции. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции", — отметил он.

По словам представителя ведомства, российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ, а также две боевые машины пехоты и три пикапа.