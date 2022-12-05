Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, за сутки на этом направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.