ВС РФ уничтожили на Донецком направлении более 70 украинских военных и два танка
Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его данным, за сутки на этом направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.
А накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении в районе Артёмовска. За сутки ВС РФ уничтожили более 50 бойцов ВСУ, а также шесть боевых бронированных машин.
ТАСС / Дмитрий Рогулин