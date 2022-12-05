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5 декабря, 09:24

ВС РФ продолжают успешное наступление на Донецком направлении

Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, за сутки на этом направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

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А накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении в районе Артёмовска. За сутки ВС РФ уничтожили более 50 бойцов ВСУ, а также шесть боевых бронированных машин.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Александра Вишнякова

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