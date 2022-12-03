ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 декабря 2022, 12:12
4288

ВС РФ поразили два пункта дислокации иностранных наёмников в районе Краматорска

Силами российской авиации и артиллерии в Донецкой Народной Республике были ликвидированы пункты временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников", — рассказал Конашенков в ходе брифинга о проведении специальной военной операции.

Вместе с этим российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления противника в Харьковской области. Также было уничтожено 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР
ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР

Ранее войска России отбили атаку двух ротных групп ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, было ликвидировано более 50 украинских военнослужащих и техника противника.

BannerImage

ТАСС / Таисия Воронцова

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar