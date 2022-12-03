ВС РФ поразили два пункта дислокации иностранных наёмников в районе Краматорска

Силами российской авиации и артиллерии в Донецкой Народной Республике были ликвидированы пункты временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников", — рассказал Конашенков в ходе брифинга о проведении специальной военной операции.

Вместе с этим российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления противника в Харьковской области. Также было уничтожено 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.