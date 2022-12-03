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3 декабря, 12:12

ВС РФ поразили два пункта дислокации иностранных наёмников в районе Краматорска

Силами российской авиации и артиллерии в Донецкой Народной Республике были ликвидированы пункты временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников", — рассказал Конашенков в ходе брифинга о проведении специальной военной операции.

Вместе с этим российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления противника в Харьковской области. Также было уничтожено 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР

Ранее войска России отбили атаку двух ротных групп ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, было ликвидировано более 50 украинских военнослужащих и техника противника.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Оксана Попова

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