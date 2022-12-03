ВС РФ поразили два пункта дислокации иностранных наёмников в районе Краматорска
Силами российской авиации и артиллерии в Донецкой Народной Республике были ликвидированы пункты временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников", — рассказал Конашенков в ходе брифинга о проведении специальной военной операции.
Вместе с этим российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления противника в Харьковской области. Также было уничтожено 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.
Ранее войска России отбили атаку двух ротных групп ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, было ликвидировано более 50 украинских военнослужащих и техника противника.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Таисия Воронцова