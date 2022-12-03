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Опубликовано 3 декабря 2022, 11:44
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Военные РФ пресекли попытки ВСУ изменить положение войск на Донецком направлении

Российские военные предотвратили попытки ВСУ изменить положение войск на Донецком направлении. В результате нанесённого ВС России огневого удара было ликвидировано до 60 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, в результате на этом направлении помимо живой силы противника было уничтожено два украинских танка, а также пять боевых бронированных машин.

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Ранее стало известно, что авиация и артиллерия ВС РФ отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как отметил Конашенков, в результате украинские войска лишились более 40 солдат убитыми и ранеными.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Наталья Исакова
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