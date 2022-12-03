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Опубликовано 3 декабря 2022, 11:40
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Российские военные остановили атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 60 бойцов

Российские военные предотвратили атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 60 бойцов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики", — заявил Конашенков.

Кроме того, были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра и четыре пикапа.

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Ранее Лайф сообщал, что авиация и артиллерия ВС РФ отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении. В результате противник лишился более 40 солдат убитыми и ранеными.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Артур Белкин
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