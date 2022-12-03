Российские военные остановили атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 60 бойцов

Российские военные предотвратили атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 60 бойцов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики", — заявил Конашенков.

Кроме того, были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра и четыре пикапа.