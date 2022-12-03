ВС РФ удерживают рубежи в Запорожской области и пресекают попытки прорвать оборону

Российские военные успешно держат рубежи на территории Запорожской области. Как сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, украинские военные терпят поражение при попытках атаковать.

"Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ", — написал он в телеграм-канале.

Балицкий отметил, что все прифронтовые населённые пункты живут, в них работают школы, больницы, а также администрации.