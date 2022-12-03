ВС РФ удерживают рубежи в Запорожской области и пресекают попытки прорвать оборону
Врио губернатора Балицкий: Российские военные держат рубежи в Запорожской области
Российские военные успешно держат рубежи на территории Запорожской области. Как сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, украинские военные терпят поражение при попытках атаковать.
"Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ", — написал он в телеграм-канале.
Балицкий отметил, что все прифронтовые населённые пункты живут, в них работают школы, больницы, а также администрации.
Ранее Балицкий опроверг вбросы Киева о якобы захвате ВСУ города Пологи в Запорожье. Заявления украинской стороны об отсутствии в регионе воды и света также не соответствуют действительности, указал он. По его словам, подобные заявления — "это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику".
ТАСС / Станислав Красильников