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3 декабря, 10:02

Пассажир следовавшего в Аргентину круизного лайнера погиб от удара волны-убийцы

Волна-убийца накрыла круизный лайнер, идущий в Аргентину. В результате трагедии один пассажир погиб, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе компании Viking.

Инцидент произошёл 29 ноября у берегов Аргентины. Круизный лайнер, следовавший в Буэнос-Айрес, накрыла гигантская одиночная волна-убийца, которая обычно достигает 20–30 метров в высоту. К несчастью, одна женщина — гражданка США, погибла. По данным пресс-службы компании-перевозчика, судно получило незначительные повреждения.

"Мы с большой грустью подтверждаем, что один из гостей скончался после инцидента", — сообщили в компании.

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Ранее Лайф писал о том, что в Ангарске мужчина и подросток утонули в озере, катаясь на коньках по тонкому льду. Свидетелем несчастного случая стал друг погибшего мальчика. По его словам, подросток и мужчина отправились кататься по льду на озеро и в какой-то момент провалились в воду.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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