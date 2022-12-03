Пассажир следовавшего в Аргентину круизного лайнера погиб от удара волны-убийцы

Волна-убийца накрыла круизный лайнер, идущий в Аргентину. В результате трагедии один пассажир погиб, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе компании Viking.

Инцидент произошёл 29 ноября у берегов Аргентины. Круизный лайнер, следовавший в Буэнос-Айрес, накрыла гигантская одиночная волна-убийца, которая обычно достигает 20–30 метров в высоту. К несчастью, одна женщина — гражданка США, погибла. По данным пресс-службы компании-перевозчика, судно получило незначительные повреждения.

"Мы с большой грустью подтверждаем, что один из гостей скончался после инцидента", — сообщили в компании.