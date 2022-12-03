"Абсолютная лицемерка": Британцы пришли в ярость из-за сравнения фон дер Ляйен Ирландии и Украины

В Великобритании пользователи соцсетей и политики активно критикуют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за сравнения Ирландии и Украины, которое она допустила в ходе совместного заседания ирландского парламента по случаю 50-й годовщины членства республики в ЕС. Об этом пишет Daily Mail.

"Конечно, Ирландия далека от событий на Украине. Но вы лучше других понимаете, почему она так важна для всех нас. Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше чем будущее одной страны…" — отметила фон дер Ляйен.

Данное заявление не понравилось целому ряду жителей Соединённого Королевства, которые обратили внимание не только на сам посыл, но и на происхождение нынешней главы Еврокомиссии.

"И это говорит немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад! Абсолютная лицемерка!" — отметил один из комментаторов.

"Это из ряда вон выходящее заявление для Урсулы фон дер Ляйен. Недипломатичное, неразумное и неправильное", — подчеркнул депутат британского парламента от Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг.

Некоторые читатели обратили внимание на то, что ЕС никоим образом не поддерживает стремления Каталонии к выходу из состава Испании, другие же и вовсе заметили, что подобные заявления лишь разжигают ещё большую ненависть, а сам Евросоюз "пробивает дно".

"ЕС нужно держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чёртовым делом", — заявил один из читателей издания.