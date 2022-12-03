Жители Камызяка нашли возможного виновного во взрыве газа в многоэтажке

Во взрыве бытового газа в пятиэтажке города Камызяка Астраханской области обвиняют соседа, который злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Об этом жители рассказали "Газете.ru".

Люди говорят, что на неблагонадёжного соседа соседи жаловались не раз. По словам свидетелей, его даже задерживали полицейские за дебош.

"Жил с бабушкой, бабушка умерла. Он занимался наркотиками, образ жизни — наркотики и алкоголь, вот до чего и довело. Из-за этого наркомана пострадали люди, на данный момент виновный лежит в больнице с ожогами. Виновный 77-го года рождения. Соседи жаловались. Приезжали правоохранительные органы, задержали за дебош, и потом уже был осуждён за наркотики", — рассказал житель города.

Последствия взрыва газа почувствовали даже жители соседнего дома, пишет телеканал "360". Очевидица рассказала, что обломки упали на её машину.

"Мы были дома. Наш дом пошатнуло. Все стёкла и балкон полетели в нашу и соседнюю машину. Сейчас разговариваем, может, кто поможет это всё сделать, но вряд ли. Машина сильно пострадала. Вся в сколах. Лобовое и заднее стекло насквозь в дырах, и машина поцарапана", — поделилась женщина.