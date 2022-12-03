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3 декабря, 09:47

Жители Камызяка нашли возможного виновного во взрыве газа в многоэтажке

Во взрыве газа в многоэтажке под Астраханью обвинили соседа-наркомана

Во взрыве бытового газа в пятиэтажке города Камызяка Астраханской области обвиняют соседа, который злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Об этом жители рассказали "Газете.ru".

Люди говорят, что на неблагонадёжного соседа соседи жаловались не раз. По словам свидетелей, его даже задерживали полицейские за дебош.

"Жил с бабушкой, бабушка умерла. Он занимался наркотиками, образ жизни — наркотики и алкоголь, вот до чего и довело. Из-за этого наркомана пострадали люди, на данный момент виновный лежит в больнице с ожогами. Виновный 77-го года рождения. Соседи жаловались. Приезжали правоохранительные органы, задержали за дебош, и потом уже был осуждён за наркотики", — рассказал житель города.

Число жертв при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до десяти

Число жертв при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до десяти

Последствия взрыва газа почувствовали даже жители соседнего дома, пишет телеканал "360". Очевидица рассказала, что обломки упали на её машину.

"Мы были дома. Наш дом пошатнуло. Все стёкла и балкон полетели в нашу и соседнюю машину. Сейчас разговариваем, может, кто поможет это всё сделать, но вряд ли. Машина сильно пострадала. Вся в сколах. Лобовое и заднее стекло насквозь в дырах, и машина поцарапана", — поделилась женщина.

Ранее Лайф сообщал о том, что в результате взрыва газового оборудования на пятом этаже жилого дома в Камызяке Астраханской области пострадал один человек.

Обложка ©

Telegram / Игорь Бабушкин

Илья Суриков

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