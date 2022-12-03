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3 декабря, 09:21

В США преступника поймали после его возмущений из-за непопадания в список разыскиваемых

<p>Задержанный американец Кристофер Сполдинг, который сам раскрылся полицейским. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Rockdale County Sheriff&#x27;s Office</p>

Задержанный американец Кристофер Сполдинг, который сам раскрылся полицейским. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Rockdale County Sheriff's Office

В США арестовали жителя Джорджии Кристофера Сполдинга после того, как он возмутился, что его не разыскивают полицейские. Об этом сообщил в соцсетях офис шерифа округа Рокдейл.

Скриншот сообщений Сполдинга и офиса шерифа. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Rockdale County Sheriff's Office

Скриншот сообщений Сполдинга и офиса шерифа. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Rockdale County Sheriff's Office

Офис шерифа опубликовал список самых разыскиваемых преступников за ноябрь. Но Сполдинг был не согласен с перечнем и оставил в комментариях сообщение: "А как насчёт меня". Тогда полицейские пробили информацию по мужчине и выяснили, что у него есть два ордера. "Мы уже в пути", — ответили Сполдингу правоохранители. Позднее в соцсети на странице департамента полиции появилось сообщение с благодарностями.

"Мы благодарны за помощь в захвате! Особая благодарность нашему подразделению беглецов за активное и эффективное задержание мистера Сполдинга, у которого два ордера за нарушение условно-срочного срока", — говорится в записи.

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Светлана Оперук
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