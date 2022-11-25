В США врача обвиняют в изнасиловании пациенток, которых он перед этим накачал газом
В американском штате Флорида 54-летнего врача обвиняют в изнасиловании своих пациенток. Как сообщает издание True Crime Daily, жертвами Эрика Эндрю Салаты в городе Нейплс стали две женщины.
Как уточняется, пострадавшие явились к медику для неких косметических процедур. Врач накачал своих жертв газом, после чего воспользовался беспомощным состоянием женщин и изнасиловал их.
Одна из потерпевших рассказала, что ей дали некий газ, а когда действие препарата закончилось, она поняла, что её насилует Салата. Позже стало известно и о второй жертве медика. Врач изнасиловал женщину, когда та находилась под наркозом. Его уже арестовали, вскоре медик предстанет перед судом.
Ранее сообщалось, что в США школьный психолог обвинила 10-летнего мальчика в домогательствах. Подростку было предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения, но его семья не верит в преступление.
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