В США врача обвиняют в изнасиловании пациенток, которых он перед этим накачал газом

В американском штате Флорида 54-летнего врача обвиняют в изнасиловании своих пациенток. Как сообщает издание True Crime Daily, жертвами Эрика Эндрю Салаты в городе Нейплс стали две женщины.

Как уточняется, пострадавшие явились к медику для неких косметических процедур. Врач накачал своих жертв газом, после чего воспользовался беспомощным состоянием женщин и изнасиловал их.

Одна из потерпевших рассказала, что ей дали некий газ, а когда действие препарата закончилось, она поняла, что её насилует Салата. Позже стало известно и о второй жертве медика. Врач изнасиловал женщину, когда та находилась под наркозом. Его уже арестовали, вскоре медик предстанет перед судом.